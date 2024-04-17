Поддержал вторжение РФ и защищал Путина: оперному певцу из Буковины сообщили о подозрении

В 2022 году Василий Герелло выступил на концерте в Москве, посвященном оккупации Крыма, в котором приняли участие другие сторонники Кремля.

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Оперный певец из Буковины Василий Герелло, который является заслуженным артистом Украины, получил официальное уведомление о подозрении. Артист открыто поддержал полномасштабное вторжение РФ. Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Отмечается, что ему инкриминируют публичные призывы к изменению границ территории и государственного устройства Украины, а также развязывание национальной вражды и призывы к началу агрессивных военных действий.

Еще в 2022 году Василий Герелло принял участие в концерте в Москве, который посвящался незаконной оккупации Крыма. Вместе с ним выступали другие лояльные к РФ звезды, такие как группа "Любэ", Олег и Родион Газмановы и Юлия Чичерина.

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"В прямом эфире он провозгласил речь в поддержку президента России и ведения агрессивной войны против Украины", — отметили в Офисе генерального прокурора

К тому же в 2023 году исполнитель на футбольном матче исполнил гимн РФ. Кроме того, он развлекал в госпитале раненых оккупантов.

Герелло, который родился в Украине, получил российское гражданство и сейчас проживает в Санкт-Петербурге.

16 февраля Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении предательнице Таисии Повалий. Известной артистке выдвинули обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе коллаборационизм, открытые призывы к ведению агрессивной войны, оправдание и признание вооруженной агрессии России против Украины. В случае признания виновной певице может грозить до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

К тому же 15 февраля стало известно, что украинская певица Ани Лорак подала документы на получение российского гражданства. Артистка выехала в РФ еще в 2014 году и с тех пор никогда не выступала с критикой действий ВС РФ на Родине.