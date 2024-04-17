Підтримав вторгнення РФ і захищав Путіна: оперному співакові з Буковини повідомили про підозру

У 2022 році Василь Герелло виступив на концерті в Москві, присвяченому окупації Криму, де взяли участь інші прихильники Кремля.

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Оперний співак із Буковини Василь Герелло, який є заслуженим артистом України, отримав офіційне повідомлення про підозру. Артист відкрито підтримав повномасштабне вторгнення РФ. Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Зазначається, що йому інкримінують публічні заклики до зміни меж території й державного устрою України, а також розв'язання національної ворожнечі та заклики до початку агресивних воєнних дій.

Ще у 2022 році Василь Герелло взяв участь у концерті в Москві, який присвячувався незаконній окупації Криму. Разом із ним виступали інші лояльні до РФ зірки, такі як гурт "Любе", Олег і Родіон Газманови та Юлія Чичеріна.

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"У прямому ефірі він проголосив промову на підтримку президента Росії та ведення агресивної війни проти України", — зазначили в Офісі генерального прокурора

До того ж у 2023 році виконавець на футбольному матчі виконав гімн РФ. Також він розважав у госпіталі поранених окупантів.

Герелло, який народився в Україні, отримав російське громадянство та нині проживає в Санкт-Петербурзі.

16 лютого Служба безпеки України повідомила про заочну підозру зрадниці Таїсії Повалій. Відомій артистці висунули звинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за колабораціонізм, відкриті заклики до ведення агресивної війни, виправдання та визнання збройної агресії Росії проти України. У разі визнання винною співачці може загрожувати до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

15 лютого стало відомо, шо українська співачка Ані Лорак подала документи на отримання російського громадянства. Артистка виїхала в РФ ще у 2014 році та з того часу ніколи не виступала з критикою дій ЗС РФ на Батьківщині.