Общий заряд ракет, выпущенных по Украине в 2024 году, эквивалентен атомной бомбе, — СМИ

По словам кандидата технических наук Максима Белявского, Украине нужно сосредоточиться на стратегии компенсации потерянной мощности генерации, а также способностей по снабжению электроэнергией.

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За первый квартал 2024 года Россия выпустила по Украине такое количество ракет, что суммарно пропорционально мощности 9 килотонн. Это может сравниться с зарядом небольшой атомной бомбы. Об этом пишет ArmiaInform.

Сообщается, что оккупанты в основном атаковали объекты энергетической системы.

Как считает кандидат технических наук и военнослужащий ВСУ Максим Белявский, Украине нужно сосредоточиться на стратегии компенсации потерянной мощности генерации, а также способностей по снабжению электроэнергией.

По его словам, необходимое условие для стабильной работы – это сохранение маневренности.

В материале говорится, что гибкость систем электроснабжения обеспечивалась производителями, которые могут быстро изменять объем генерации. Однако обстрелы ВС РФ заставляют находить новые подходы для обеспечения стабильности электроснабжения:

Первый – это развитие распределенной генерации. Так, вместо одной большой электростанции с мощностью до 800 МВт, по мнению Белявского, надо сосредоточиться на сооружении 40 станций по 20 МВт.

Второй – это развитие инфраструктуры по накоплению электроэнергии. Такие системы дадут возможность выровнять график нагрузки, снизить потребности в резервных и регулирующих мощностях, а также повысить надежность работы объектов энергетической системы.

Третий – это создание сети передачи электроэнергии. Украине, по словам Белявского, нужно создать коалицию для поиска и доставки необходимого оборудования. Также стоит увеличить лимит на импорт электроэнергии из ЕС.

В материале говорится, что Украина должна уделить внимание поиску передвижных трансформаторных подстанций на автомобильных шасси, которые могут понижать напряжение со 110 на 33 киловольта. Мобильные трансформаторные подстанции используются там, где нужно быстро обеспечить заживление крупных потребителей. Кроме того, их применяют для быстрого восстановления электроснабжения во время отключения, вызванного штормом или другим бедствием.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ уничтожила почти всю тепловую генерацию, а теперь под угрозой АЭС. По словам президента, Россия продолжает по-дикарски играть с безопасностью Запорожской АЭС. Глава государства считает, что российский террор можно остановить только силой ПВО.