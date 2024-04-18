Загальний заряд ракет, випущених по Україні 2024 року, еквівалентний атомній бомбі, — ЗМІ

За словами кандидата технічних наук Максима Білявського, Україні потрібно зосередитися на стратегії компенсації втраченої потужності генерації, а також здібностей з постачання електроенергії.

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За перший квартал 2024 року Росія випустила по Україні таку кількість ракет, що сумарно пропорційно потужності 9 кілотонн. Це може зрівнятися із зарядом невеликої атомної бомби. Про це пише ArmiaInform.

Повідомляється, що окупанти переважно атакували об'єкти енергетичної системи.

Як вважає кандидат технічних наук і військовослужбовець ЗСУ Максим Білявський, Україні потрібно зосередитися на стратегії компенсації втраченої потужності генерації, а також здібностей з постачання електроенергії.

За його словами, необхідна умова для стабільної роботи — це збереження маневреності.

У матеріалі йдеться, що гнучкість систем електропостачання забезпечувалася виробниками, які можуть швидко змінювати обсяг генерації. Однак обстріли ЗС РФ змушують знаходити нові підходи для забезпечення стабільності електропостачання:

Перший — це розвиток розподіленої генерації. Так, замість однієї великої електростанції з потужністю до 800 МВт, на думку Білявського, треба зосередитися на спорудженні 40 станцій по 20 МВт.

Другий — це розвиток інфраструктури з накопичення електроенергії. Такі системи дадуть можливість вирівняти графік навантаження, знизити потреби в резервних і регулювальних потужностях, а також підвищити надійність роботи об'єктів енергетичної системи.

Третій — це створення мережі передачі електроенергії. Україні, за словами Білявського, потрібно створити коаліцію для пошуку і доставки необхідного обладнання. Також варто збільшити ліміт на імпорт електроенергії з ЄС.

У матеріалі йдеться про те, що Україна має приділити увагу пошуку пересувних трансформаторних підстанцій на автомобільних шасі, які можуть знижувати напругу зі 110 на 33 кіловольти. Мобільні трансформаторні підстанції використовують там, де потрібно швидко забезпечити живлення великих споживачів. Крім того, їх застосовують для швидкого відновлення електропостачання під час відключення, спричиненого штормом або іншим лихом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ знищила майже всю теплову генерацію, а тепер під загрозою АЕС. За словами президента, Росія продовжує по-дикунськи гратися з безпекою Запорізької АЕС. Глава держави вважає, що російський терор можна зупинити тільки силою ППО.