Украина может остаться без военной помощи США в 2025 году, — Reuters

Несмотря на заверения администрации Джо Байдена о начале поставок боеприпасов "в течение нескольких дней" после вступления в силу законопроектов, задержка с процессом утверждения новой помощи дорого стоила Киеву.

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Поставка нового пакета военной помощи Украине, по расчетам администрации президента США Джо Байдена, должна начаться в течение нескольких недель после окончательного принятия 23 апреля Сенатом закона о помощи Украине на 60 миллиардов долларов. Об этом идет речь в материале издания Reuters.

Авторы отмечают, что Киев получит помощь значительно позже, чем ожидалось, однако, по мнению экспертов и чиновников, артиллерийские снаряды, высокоточные ракеты и ПВО способны изменить военную перспективу Украины. При этом перспектива получения Киевом военной помощи в 2025 году вызывает все больше вопросов.

"С толчком, который принесет военная помощь, как практически, так и психологически, украинцы вполне могут продержаться в течение 2024 года и уничтожить высокомерное мнение Путина о том, что время на его стороне", — заявил директор ЦРУ Уильям Бернс 18 апреля.

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Администрация президента США Джо Байдена подтверждает, что поставки боеприпасов начнутся "в течение нескольких дней" с момента, когда законопроекты станут законом. В то же время задержка с утверждением новых поставок дорого обошлась Киеву.

"Поступление помощи слишком запоздалое, поскольку в связи с недостатком материальных средств Украина потеряла инициативу в октябре 2023 года",- заявила в комментарии агентству аналитик Института изучения войны Екатерина Степаненко.

Кроме того, в статье говорится о том, что с октября 2023 года Украина потеряла 583 квадратных километра территории преимущественно из-за нехватки артиллерии. В свою очередь российская армия имела время для подготовки к наступательным операциям, которые ожидаются в конце весны или в начале лета.

Глава Комитета по разведке Сената Марк Уорнер 21 апреля заявил телеканалу CBS "Face the Nation", что военная техника, в частности дальнобойные ракеты ATACMS, должна быть "в пути до конца недели" в случае принятия Сенатом закона. Кроме того, Украина получит больше ракет для ЗРК Patriot.

Трамп может затормозить дальнейшую помощь Украине

В то же время основатель Альянса защиты противоракетной обороны Рики Эллисон считает, что американские производители оружия начали наращивать производство ракет для оборонных систем Patriot для удовлетворения спроса, и должны быть готовы к быстрым поставкам. Однако, отмечает агентство, после 2024 года Украина может оказаться в ситуации неопределенности.

В статье Reuters речь идет о том, что в перечне причин можно отметить вероятность переизбрания на президентский пост бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, который известен своим скептическим отношением к обеспечению больших объемов помощи Украине. К тому же он сомневается в возможности быстрого наращивания производства оружия американской и европейской оборонной промышленностью.

Уже 5 ноября 2024 года Трамп и Байден будут соревноваться за президентский пост в Соединенных Штатах. При этом радикальные представители Республиканской партии в Конгрессе выступают против дальнейшей помощи Украине, за исключением, возможно, кредита.

2024 год важен для Украины и Европы

"Украина должна использовать 2024 год, чтобы восстановить свои ресурсы для длительной войны. Поэтому перед Европой должна стоять задача, чтобы поставить себя в положение, чтобы потенциально заполнить пробел, который оставили Соединенные Штаты, если она не примет еще одну дополнительную программу", — сказал Бернс.

По мнению юриста-международника и старшего научного сотрудника Института внешней политики Школы передового уровня Джона Хопкинса Джеффри Прайса, после подписания закона новый пакет американской помощи пакет помощи США может стать важным сигнальным эффектом не только с точки зрения морального духа Украины, но и для других союзников США относительно предоставления помощи.

"Если Америка будет первой, то другим странам будет значительно удобнее добавлять эти поставки", — сказал он.

21 апреля эксперты американского Института изучения войны назвали возобновление помощи Соединенных Штатов Украине"поворотным моментом" в российско-украинской войне.

К тому же Фокус писал, что 20 апреля глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о решении Палаты представителей США по помощи Киеву, назвав тот день плохим для Путина.