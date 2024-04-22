Україна може залишитися без військової допомоги США у 2025 році, — Reuters

Попри запевнення адміністрації Джо Байдена про початок постачання боєприпасів "упродовж кількох днів" після набуття чинності законопроєктів, затримка з процесом затвердження нової допомоги дорого коштувала Києву.

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Постачання нового пакету військової допомоги Україні, за розрахунками адміністрації президента США Джо Байдена, повинно початися протягом кількох тижнів після остаточного ухвалення 23 квітня Сенатом закону про допомогу Україні на 60 мільярдів доларів. Про це йдеться в матеріалі видання Reuters.

Автори зазначають, шо Київ отримає допомогу значно пізніше, ніж очікувалося, проте, на думку експертів і чиновників, артилерійські снаряди, високоточні ракети й ППО здатні змінити військову перспективу України. Водночас перспектива отримання Києвом військової допомоги у 2025 році викликає все більше запитань.

"Із поштовхом, який принесе військова допомога, як практично, так і психологічно українці цілком можуть протриматися впродовж 2024 року та знищити зарозумілу думку Путіна про те, що час на його боці", — заявив директор ЦРУ Вільям Бернс 18 квітня.

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Адміністрація президента США Джо Байдена підтверджує, що постачання боєприпасів розпочнеться "протягом кількох днів" із моменту, коли законопроєкти стануть законом. Водночас затримка із затвердженням нових постачань дорого обійшлася Києву.

"Надходження допомоги занадто запізніле, оскільки у зв'язку з нестачею матеріальних засобів Україна втратила ініціативу в жовтні 2023 ",— заявила в коментарі агентству аналітикиня Інституту вивчення війни Катерина Степаненко.

До того ж у статті йдеться про те, що з жовтня 2023 року Україна втратила 583 квадратні кілометри території переважно через брак артилерії. Зі свого боку, російська армія мала час для підготовки до наступальних операцій, які очікуються наприкінці весни або на початку літа.

Очільник Комітету з розвідки Сенату Марк Ворнер 21 квітня заявив телеканалу CBS "Face the Nation", що військова техніка, зокрема далекобійні ракети ATACMS, повинна бути "в дорозі до кінця тижня" в разі ухвалення Сенатом закону. До того ж Україна отримає більше ракет для ЗРК Patriot.

Трамп може загальмувати подальшу допомогу Україні

Водночас засновник Альянсу захисту протиракетної оборони Рікі Еллісон вважає, що американські виробники зброї почали нарощувати виробництво ракет для оборонних систем Patriot для задоволення попиту та повинні бути готові до швидких постачань. Проте, наголошує агентство, після 2024 року Україна може опинитися в ситуації невизначеності.

У статті Reuters ідеться про те, що в переліку причин можна зазначити ймовірність переобрання на президентську посаду колишнього очільника Білого дому Дональда Трампа, який відомий своїм скептичним ставленням до забезпечення великих обсягів допомоги Україні. До того ж він сумнівається в можливості швидкого нарощування виробництва зброї американською та європейською оборонною промисловістю.

Вже 5 листопада 2024 року Трамп і Байден змагатимуться за президентську посаду в Сполучених Штатах. Водночас радикальні представники Республіканської партії в Конгресі виступають проти подальшої допомоги Україні, за винятком, можливо, кредиту.

2024 рік важливий для України та Європи

"Україна повинна використати 2024 рік, аби відновити свої ресурси для тривалої війни. Тому перед Європою повинно стояти завдання, аби поставити себе в стан, щоб потенційно заповнити прогалину, яку залишили Сполучені Штати, якщо вона не ухвалить ще одну додаткову програму", — сказав Бернс.

На думку юриста-міжнародника та старшого наукового співробітника Інституту зовнішньої політики Школи передового рівня Джона Гопкінса Джеффрі Прайса, після підписання закону новий пакет американської допомоги пакет допомоги США може стати важливим сигнальним ефектом не лише з точки зору морального духу України, але й для інших союзників США стосовно надання допомоги.

"Якщо Америка буде першою, то іншим країнам буде значно зручніше додавати ці постачання", — сказав він.

21 квітня експерти американського Інституту вивчення війни назвали відновлення допомоги Сполучених Штатів Україні "поворотним моментом" у російсько-українській війні.

До того ж Фокус писав, що 20 квітня глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився про рішення Палати представників США щодо допомоги Києва, назвавши той день поганим для Путіна.