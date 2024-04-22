Минобороны РФ заявило об оккупации Новомихайловки: что известно о ситуации на фронте (карта)

Оборонное ведомство противника отметило о якобы улучшении тактического положения на фронте на Донбассе. Зато по информации Генштаба ВСУ, враг более 20 раз пытался прорвать украинскую оборону на Новопавловском направлении в течение суток.

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В Российской Федерации заявили о якобы полном захвате Новомихайловки Донецкой области. Об этом говорится в отчете Министерства обороны РФ по состоянию на 22 апреля, опубликованном в Telegram.

"Подразделениями "Южной" группировки войск в результате успешных действий полностью освобожден населенный пункт Новомихайловка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.

Также в оборонном ведомстве отметили о якобы улучшении тактического положения на переднем крае.

Ситуация на Новопавловском направлении: данные Генштаба ВСУ

По информации Генштаба ВСУ, в течение 21 апреля украинские военные сдерживали российских оккупантов в районах Георгиевки, Новомихайловки, Водяного и Урожайного Донецкой области. В частности, там противник пытался 23 раза прорвать украинскую оборону.

Ситуация возле Новомихайловки

Напомним, вечером 21 апреля аналитики DeepState сообщили, что российские военные продвинулись в Очеретино, Новомихайловке, возле Первомайского и Парасковиевки Донецкой области.

Аналитики Института изучения войны в отчете за 21 апреля рассказали, что российские военные заявили о якобы захвате Новомихайловки Донецкой области. В частности, это якобы могло произойти во время позиционных боев в воскресенье, 21 апреля. Зато аналитики не нашли визуальных доказательств захвата россиянами населенного пункта.

19 апреля стало известно, что военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады уничтожили более 300 единиц боевой техники оккупантов в районе села Новомихайловка за полгода.