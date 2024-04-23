"Все точки расставили": Зеленский рассказал о договоренностях с США о ракетах ATACMS (видео)

Президент назвал четыре ключевые приоритеты, которые помогут увеличить возможности Сил обороны Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Конгресс и американского лидера Дждо Байдена за решение, принятое о передаче ракет ATACMS для Украины и за военную помощь в целом. Своим мнением он поделился в вечернем видеообращении 22 апреля.

По словам Зеленского, Украина работает с американскими партнерами, чтобы увеличивать возможности Силы обороны. Есть четыре ключевые приоритеты:

защита неба;

современная артиллерия;

дальнобойность;

быстрое прибытие американских пакетов военной помощь.

"А сегодняшний результат по договоренностях об ATACMS для Украины все точки расставил", — сказал глава государства.

Он отметил, что команды из Украины и США начали работу над двусторонней договоренностью о безопасности. Можно сделать так, чтобы договоренность стала образцовой и принесла не только безопасность украинскому народу, но и помогла всей европейской истории двигаться в правильном направлении мирно.

Зеленский сказал, что встретился с делегацией американских конгрессменов в Украине. Политики обсудили, как могут сделать 2024 году результативным для Украины и всей коалиции стран-партнеров.

Владимир Зеленский о ракетах ATACMS (смотреть с 02:30)

Ракеты ATACMS для Украины: что известно

Напомним, председатель сенатского комитета по вопросам разведки Марк Уорнер 21 апреля заявил, что Украина получит ATACMS до конца следующей недели. По его словам, передача боеприпасов и дальнобойных ракет должна была состояться еще полгода назад, но поскольку этого не произошло, то лучшее время — прямо сейчас.

Позже сенатор-демократ из Палаты представителей Конгресса Билл Китинг рассказал, когда в Украину поступит военная помощь США. Он отказался называть точные сроки. Ориентировочно, оно приедет в промежуток от нескольких дней до недель. В пакете будут ракеты ATACMS, способные бить на расстояние до 300 км.