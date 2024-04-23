"Усі крапки розставили": Зеленський розповів про домовленості зі США про ракети ATACMS (відео)

Президент назвав чотири ключові пріоритети, які допоможуть збільшити можливості Сил оборони України.

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Президент України Володимир Зеленський подякував Конгресу та американському лідеру Дждо Байдену за рішення, ухвалене щодо передачі ракет ATACMS для України та за військову допомогу загалом. Своєю думкою він поділився у вечірньому відеозверненні 22 квітня.

За словами Зеленського, Україна працює з американськими партнерами, щоб збільшувати можливості Сили оборони. Є чотири ключові пріоритети:

захист неба;

сучасна артилерія;

далекобійність;

швидке прибуття американських пакетів військової допомоги.

"А сьогоднішній результат щодо домовленостей про ATACMS для України всі крапки розставив", — сказав глава держави.

Він зазначив, що команди з України та США розпочали роботу над двосторонньою домовленістю про безпеку. Можна зробити так, щоб домовленість стала взірцевою і принесла не лише безпеку українському народові, а й допомогла всій європейській історії рухатися в правильному напрямку мирно.

Зеленський сказав, що зустрівся з делегацією американських конгресменів в Україні. Політики обговорили, як можуть зробити 2024 рік результативним для України та всієї коаліції країн-партнерів.

Володимир Зеленський про ракети ATACMS (дивитися з 02:30)

Ракети ATACMS для України: що відомо

Нагадаємо, голова сенатського комітету з питань розвідки Марк Ворнер 21 квітня заявив, що Україна отримає ATACMS до кінця наступного тижня. За його словами, передача боєприпасів і далекобійних ракет мала відбутися ще пів року тому, але оскільки цього не сталося, то найкращий час — просто зараз.

Пізніше сенатор-демократ із Палати представників Конгресу Білл Кітінг розповів, коли в Україну надійде військова допомога США. Він відмовився називати точні терміни. Орієнтовно, вона приїде в проміжок від кількох днів до тижнів. У пакеті будуть ракети ATACMS, здатні бити на відстань до 300 км.