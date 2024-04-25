РФ уже изготовила оружия сверх нормы для ведения войны и продолжает пополнять свои запасы, — Писториус

Министр обороны Германии предостерег Владимира Путина от дальнейших военных амбиций. Он считает, что глава Кремля может иметь планы для очередной эскалации.

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Объемы произведенного в России оружия уже превышают потребности для продолжения войны против Украины. Таким образом Москва продолжает пополнять свои склады. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает N-TV.

Глава ведомства отметил, что после увеличения расходов на вооружение и учитывая то, что российская экономика стала на "военные рельсы" значительная часть всей продукции уже не идет на фронт, а попадает на склады.

Вместе с этим Писториус предостерег от дальнейших военных амбиций российского президента Владимира Путина. Он убежден, что у Путина могут быть планы новых эскалаций.

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"Вы можете быть наивными и сказать, что он делает это только из осторожности. Как скептический человек, я бы сказал в этом случае, что он делает это, потому что у него есть планы или что-то может быть", — отметил министр обороны Германии.

27 марта стало известно о предупреждении разведки Эстонии, что Россия уже начала готовиться к новой войне. В Таллинне не исключают, что речь может идти о конфликте с НАТО в течение следующего десятилетия. Однако такой сценарий уже отвергли в ряде стран Альянса. Так, президент Финляндии Александр Стубб считает, что после вступления его страны в НАТО нападение РФ маловероятно.

В то же время 17 января Фокус писал о предупреждении президента Украины Владимира Зеленского о вероятности войны России с НАТО. По его словам, армия Владимира Путина способна совершить нападение на балтийские страны, если Украина проиграет в войне.