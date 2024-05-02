В двух областях россияне остались без света после атаки БПЛА, — росСМИ

По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, в двух районах повреждены объекты инфраструктуры, в результате чего дома жителей были обесточены.

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Россия подверглась атаке беспилотников, якобы было выпущено 12 штук. Об этом в четверг, 2 мая, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Оборонное ведомство страны-агрессора утверждает, что пять БПЛА якобы сбили над территорией Брянской области, еще один — над территорией Курской области, один БПЛА якобы перехватили над территорией Белгородской области, два — над территорией Ростовской области и три — в Краснодарском крае.

При этом в Минобороны РФ не упомянули атаку на Орловскую область, о которой сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Чиновник заявил о повреждении критической инфраструктуры и отключениях света.

"Орловская область в очередной раз подверглась атаке вражеских БПЛА. На территории Глазуновского и Свердловского районов во время их обезвреживания были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений", — сообщил Клычков.

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Дроны ГУР атаковали Рязанский НПЗ, — источники Фокуса (видео)

Кроме того, как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, в результате атаки БПЛА в поселке Поныри были повреждены линии электропередач, в результате чего населенный пункт остался без света.

Атака дронов на РФ

2 мая российские медиа сообщали об атаке на Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Кроме того, взрывы также прозвучали в Смоленской области, где атаковали энергетический объект.

Напомним, 2 мая атакам БПЛА подверглись Орловская, Брянская, Курская, Белгородская, Смоленская области, а также Краснодарский край.

Ранее в сети показали фото последствий ночного удара по Рязанскому НПЗ. В результате атаки дронов на Рязанский НПЗ предприятие может потерять 16% мощностей. На месте попадания загорелась установка, которая занимается первичной переработкой нефти.