У двох областях росіяни залишилися без світла після атаки БПЛА, — росЗМІ

За словами губернатора Орловської області Андрія Кличкова, у двох районах пошкоджено об'єкти інфраструктури, внаслідок чого будинки мешканців знеструмили.

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Росія зазнала атаки безпілотників, нібито було випущено 12 штук. Про це в четвер, 2 травня, повідомляє Міністерство оборони Російської Федерації.

Оборонне відомство країни-агресора стверджує, що п'ять БПЛА нібито збили над територією Брянської області, ще один — над територією Курської області, один БПЛА нібито перехопили над територією Бєлгородської області, два — над територією Ростовської області та три — у Краснодарському краї.

При цьому в Міноборони РФ не згадали атаку на Орловську область, про яку повідомив губернатор регіону Андрій Кличков. Чиновник заявив про пошкодження критичної інфраструктури та відключення світла.

"Орловська область укотре зазнала атаки ворожих БПЛА. На території Глазуновського та Свердловського районів під час їхнього знешкодження було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до часткового порушення електропостачання низки домоволодінь", — повідомив Кличков.

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Дрони ГУР атакували Рязанський НПЗ, — джерела Фокусу (відео)

Крім того, як повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт, унаслідок атаки БПЛА в селищі Понири було пошкоджено лінії електропередач, унаслідок чого населений пункт залишився без світла.

Атака дронів на РФ

2 травня російські медіа повідомляли про атаку на Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Крім того, вибухи також пролунали в Смоленській області, де атакували енергетичний об'єкт.

Нагадаємо, 2 травня атак БПЛА зазнали Орловська, Брянська, Курська, Бєлгородська, Смоленська області, а також Краснодарський край.

Раніше в мережі показали фото наслідків нічного удару по Рязанському НПЗ. Унаслідок атаки дронів на Рязанський НПЗ підприємство може втратити 16% потужностей. На місці влучення загорілася установка, яка займається первинним переробленням нафти.