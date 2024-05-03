В Белгородской области заявили об ударе дрона-камикадзе в АЗС и обвинили ВСУ(видео)

В результате взрыва произошло возгорание резервуара для хранения газа.

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В городе Шебекино Белгородской области РФ дроном-камикадзе была атакована территория автомобильной газозаправочной станции. Об этом сообщил 3 мая Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области, в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что в момент удара на рабочем месте была одна сотрудница. Она травм не получила.

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В результате взрыва произошло возгорание резервуара для хранения газа. На месте работают оперативные службы.

В ВСУ заявили власти Белгородской области не комментировали.

Взрывы в Белгородской области

В результате обстрела 9 апреля, как заявил Гладков, пострадали линии электро- и газоснабжения, а также "инфраструктурный объект связи". В то же время в Минобороны РФ заявили, что работали системы ПВО.

Под обстрел украинских войск, как заявили представители власти, попало село Тишанка Волоконовского района. В результате удара были повреждены два частных жилых дома, а также линии электро- и газоснабжения.

В ночь на 26 марта на территории Белгородской области Российской Федерации прогремели взрывы. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, на подлете к Белгороду якобы уничтожено 13 воздушных целей. Чиновник также утверждал, что в результате атаки было повреждено более 20 зданий.

Напомним, 3 мая командующий Сухопутных войск предупредил о вероятной атаке российскими войсками Сум и Харькова. По словам генерал-лейтенанта Александра Павлюка, Харьков может быть одной из целью российского летнего наступления. Однако пока неизвестно, хватит ли захватчикам сил и средств для реализации своего плана.