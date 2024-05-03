У Бєлгородській області заявили про удар дрона-камікадзе в АЗС та звинуватили ЗСУ(відео)

Внаслідок вибуху відбулося займання резервуара для зберігання газу.

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У місті Шебекіно Бєлгородській області РФ дроном-камікадзе було атаковано територію автомобільної газозаправної станції. Про це повідомив 3 травня В'ячеслав Гладков, губернатор Бєлгородської області, у своєму Telegram-каналі.

Він розповів, що у момент удару на робочому місці була одна співробітниця. Вона травм не отримала.

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Внаслідок вибуху відбулося займання резервуара для зберігання газу. На місці працюють оперативні служби.

У ЗСУ заявили влади Бєлгородської області не коментували.

Вибухи у Бєлгородській області

Внаслідок обстрілу 9 квітня, як заявив Гладков, постраждали лінії електро- і газопостачання, а також "інфраструктурний об'єкт зв'язку". Водночас у Міноборони РФ заявили, що працювали системи ППО.

Під обстріл українських військ, як заявили представники влади, потрапило село Тішанка Волоконівського району. Внаслідок удару було пошкоджено два приватні житлові будинки, а також лінії електро- і газопостачання.

У ніч на 26 березня на території Бєлгородської області Російської Федерації прогриміли вибухи. Як розповів губернатор регіону В'ячеслав Гладков, на підльоті до Бєлгорода нібито знищено 13 повітряних цілей. Чиновник також стверджував, що внаслідок атаки було пошкоджено понад 20 будівель.

Нагадаємо, 3 травня командувач Сухопутних військ попередив щодо ймовірної атаки російськими військами Сум та Харкова. За словами генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, Харків може бути однією з ціллю російського літнього наступу. Однак наразі невідомо, чи вистачить загарбникам сил та засобів для реалізації свого плану.