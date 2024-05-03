РФ на войне в Украине потеряла уже 500 тысяч своих бойцов, — глава МИД Франции

По словам Стефана Сежурне, такие потери за почти два года боевых действий являются свидетельством военного провала Москвы.

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За более чем два года войны против Украины Россия потеряла 500 тысяч своих военных. Это свидетельствует о военном провале Москвы. Об этом во время интервью изданию "Новая газета" заявил глава Министерства иностранных дел Франции Стефан Сежурне со ссылкой на подсчеты его страны.

"Европа и ее партнеры будут сохранять единство и решимость столько, сколько потребуется. Военный провал России уже очевиден. По нашим оценкам, военные потери России составляют 500 тысяч человек, из которых 150 тысяч человек убитыми. И все это зачем? Если коротко — ни за что", — заявил Сежурне.

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Что известно о потерях России на войне против Украины

27 февраля пресс-секретарь Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что потери оккупантов, которые публикует Генштаб, состоят из двух основных показателей потерь, которые получает враг во время ведения боевых действий. А именно — безвозвратные потери и боевые санитарные потери врага.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский в феврале заявил, что потери россиян составляют 180 тысяч убитыми и до 500 тысяч вместе с ранеными.

Напомним, 25 апреля спикер ОСУВ Хортица Назар Волошин сообщил, что 85% потерь страна-агрессор Россия несет на восточном направлении. Это касается как личного состава, так и техники.

Также Фокус писал, что, по данным журналистов издания The Washington Post, президент Украины Владимир Зеленский по крайней мере вдвое преуменьшил реальное количество потерь ВСУ во время полномасштабного вторжения РФ.