РФ на війні в Україні втратила вже 500 тисяч своїх бійців, — глава МЗС Франції

За словами Стефана Сежурне, такі втрати за майже два роки бойових дій є свідченням військового провалу Москви.

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Упродовж більш як двох років війни проти України Росія втратила 500 тисяч своїх військових. Це свідчить про військовий провал Москви. Про це під час інтерв'ю виданню "Новая газета" заявив глава Міністерства закордонних справ Франції Стефан Сежурне з покликанням на підрахунки його країни.

"Європа та її партнери зберігатимуть єдність і рішучість стільки, скільки буде потрібно. Військовий провал Росії вже очевидний. За нашими оцінками, військові втрати Росії становлять 500 тисяч осіб, із яких 150 тисяч осіб убитими. І все це навіщо? Якщо коротко — ні за що", — заявив Сежурне.

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Що відомо про втрати Росії на війні проти України

27 лютого прессекретар Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що втрати окупантів, які публікує Генштаб, складаються з двох основних показників втрат, які отримує ворог під час ведення бойових дій. А саме — безповоротні втрати й бойові санітарні втрати ворога.

Водночас президент України Володимир Зеленський у лютому заявив, що втрати росіян становлять 180 тисяч убитими й до 500 тисяч разом із пораненими.

Нагадаємо, 25 квітня спікер ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що 85% втрат країна-агресорка Росія зазнає на Східному напрямку. Це стосується як особового складу, так і техніки.

Також Фокус писав, що, за даними журналістів видання The Washington Post, президент України Володимир Зеленський принаймні вдвічі применшив реальну кількість втрат ЗСУ під час повномасштабного вторгнення РФ.