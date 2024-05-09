Нестандартный ход от врага: эксперт прокомментировал массированный обстрел Украины 8 мая

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что Запад не позволит россиянам "добить" украинскую энергосистему, поэтому летом Киев может получить дополнительные средства ПВО.

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8 мая Россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по Украине. По мнению военного эксперта, руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, враг идет на такой шаг, чтобы запутать украинские системы ПВО. Об этом он рассказал в комментарии 24 Каналу.

По мнению эксперта, принимая во внимание эмоции и настроение, создается впечатление, что ситуация ухудшилась, поскольку подобные атаки наблюдались ранее, однако, если учесть сухие расчеты, ситуация не ухудшилась.

Мусиенко убежден, что Украине стоит еще больше усилиться, поскольку, как известно, президент Украины, министр иностранных дел и другие на всех площадках напоминают о необходимости украинских защитников в большем количестве систем ПВО для более эффективного противодействия врагу. И только это может усилить Украину.

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"Я думаю, что в течение этого лета Украина усилится дополнительными средствами ПВО. Ведь Запад не даст добить нашу энергетическую систему, чтобы мы вообще не могли войти в отопительный сезон",- отметил военный эксперт.

Он считает, что из-за того, что дело идет к лету, дни становятся длиннее и отопление не нужно, пока отсутствует критическая зависимость от энергетики. В то же время, по словам Мусиенко, российские захватчики отслеживали сезонность поставок в Украину ракет и помощи от западных партнеров. Также об этом писали медиа: в частности, газета The New York Times еще в феврале писала, что в Украине до конца марта могут закончиться ракеты.

"Об этом писали, говорили, а враг все читал, мониторил, провел определенный анализ, посмотрел и понял, что нужно совершить нестандартный ход, когда украинские системы ПВО прикрывают другие объекты, и попробовать ударить по энергетике, когда этого не ждут. Вот что они и сделали",- сделал вывод Мусиенко.

Напомним, что ВС РФ 8 мая осуществили ракетно-дроновую атаку по Украине, нанеся значительные повреждения объектам энергетики в ряде областей. В своем видеообращении президент Владимир Зеленский отметил, что оккупанты в течение минувших суток атаковали нашу страну 60 ракетами и 20 "Шахедами".

Кроме того, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак высказал мнение, что целью россиян 8 мая были атаки по украинским газовым хранилищам, через которые "голубое топливо" поставляется в европейские страны.