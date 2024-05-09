ВС РФ обстреляли жилые дома в Никополе: есть жертвы и раненые (фото)

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак отметил, что россияне в очередной раз из артиллерии нанесли удары по гражданской застройке.

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В четверг, 9 мая, российские агрессоры обстреляли из артиллерии город Никополь Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в собственном телеграм-канале.

Он рассказал, что город враг обстрелял с самого утра: пожар загорелся в частном доме, еще два дома подверглись разрушениям, повреждены пять многоквартирных домов, магазин, два торговых павильона, хозяйственные постройки и газопровод.

Фото: Telegram Фото: Telegram

От обстрела погибли 62-летний мужчина и 65-летняя женщина. Еще двое мужчин, 39 и 67 лет, ранены.

Фото: Telegram Фото: Telegram

Фото: Telegram

Последние обстрелы Никопольского района

Во вторник, 7 мая, россияне ударили по Никополю и Никопольскому району несколько раз, применяя при этом артиллерию и дроны-камикадзе. Попали в сам районный центр, по Марганецкой и Червоногригорьевской общинам.

В этот день пострадал один мужчина в возрасте 42 года. Он госпитализирован с осколочными ранениями в состоянии средней тяжести.

В среду, 8 мая, на Никополь, Мировскую и Покровскую громады было совершено полтора десятка атак из артиллерии и дронами-камикадзе. Разрушениям подверглись 12 частных домов, шесть хозяйственных построек. Изуродован инфраструктурный объект, зацепило линии электропередач и загорелся пожар на частном предприятии.

Погибших и пострадавших не было.

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Напомним, Фокус писал, что в ночь на 8 мая российские оккупанты нанесли очередной массированный комбинированный удар по территории Украины. Российские агрессоры использовали 76 воздушных целей — 55 ракет и 21 БПЛА.

Также Фокус сообщал, что целями атаки россиян 8 мая стали объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. По информации ДТЭК, враг обстрелял три украинские ТЭС.