Не только на Харьковщине: ВС РФ наступают на разных участках фронта (карта)

Российские военные начали наступление пехотой, а в редких случаях при поддержке бронетехники на Харьковщине. Действия противника содержат не диверсионный, а линейный характер.

Related video

Вооруженные силы Российской Федерации проводят активные боевые действия на разных направлениях, враг не оставляет попыток улучшить свое тактическое положение. Подробнее о ситуации на фронте рассказали аналитики DeepState ночью 11 мая.

На Беломосковском, Северском и Белгородском отрезках российские военные начали наступательные действия пехотой и при поддержке бронетехники в редких случаях. Враг сконцентрировал основные удары на участках Огурцево — Плетеневка и Борисовка — Красное — Стрелечья. Россияне продолжают атаковать Глубокое, Мороховец и Лукьянцы. Возле Харьковской и Сумской областей продолжается сосредоточение личного состава и техники.

Карта боевых действий на Харьковщине

Аналитики отметили, что наступление ВС РФ на Харьковщине вызывает у многих беспокойство.

"В отличие от рейдов РДК, данные действия содержат не диверсионный, а линейный характер", — рассказали в DeepState.

Враг ставит перед собой задачу минимум — вытянуть на себя силы, это будет возможным только с постоянным контролем ВСУ на Харьковщине, поскольку это будет провоцировать растягивание ресурсов. Аналитики считают, что тенденцию 2023 года не могут остановить имеющиеся решения руководства.

"По состоянию на сейчас уже не стоит вопрос освободить территории, а стоит вопрос как остановить эту проклятую машину с безлимитными в*родками, которые идут на смерть как на праздник", — говорится в сообщении.

Важно

Стратегическая цель: в ISW объяснили, зачем ВС РФ пошли в наступление на Харьков (карта)

На Старобельском отрезке противник занял посадку возле Синьковки и продвинулся возле Коломыйчихи Луганской области. Тогда как в местах потенциальных ударов по обороне ВСУ продолжается накопление вражеской живой силы и техники. Кроме этого, продолжаются бои возле Тернов и Ямполовки Донецкой области, украинские военные ежедневно наносят поражения по оккупантам, однако это не останавливает их.

Старобельский отрезок

На Бахмутском отрезке россияне хотят вытеснить ВСУ из Ивановского, продолжаются бои. Противник пытается зайти в Часов Яр, однако не имеет успеха.

"Ожидается, что в бой введут механизированные части, которые по ночам перебрасывались в район Бахмута. Были бои возле Клещиевки, ситуация уточняется", — говорится в сообщении.

Ситуация на Бахмутском направлении

На Донецком отрезке возле Новоалександровки ВС РФ столкнулись с жестким сопротивлением Сил обороны, поэтому сместили акцент атак в сторону Зеленого Поля, а возле Новопокровска егеря отбили позиции. Противник давит на Уманское и Нетайлово, имеет частичный успех.

Более того, к югу от Первомайского сложилась тяжелая и неприятная ситуация, в результате это привело к потерянным позициям и жизни бойцов.

"В Красногоровке ситуация близка к катастрофе, пид**асы лезут из восточной части, закрепляются на заводе и готовятся к финальному штурму города", — отметили аналитики.

Бои продолжаются в Георгиевке, там крайняя линия врага уточняется. Россияне не оставляют попыток улучшить тактическое положение вблизи Урожайного и Старомайорского.

Донецкий отрезок

На Запорожском отрезке бои продолжаются в Работино. По словам аналитиков, ситуация напоминает "бермудский треугольник, где никому и ничего не ясно". Постепенно враг уменьшает Работинский выступ.

Ситуация на Запорожском участке

На Таврическом отрезке без изменений.

Напомним, 10 мая руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко сообщил, что ВС РФ, наступая на Харьковщине, пытаются оттянуть часть украинских сил и уменьшить присутствие бойцов на востоке. Там противник планирует главный удар.

В тот же день военный эксперт Defence Express Иван Киричевский заявил, что ВС РФ потеряли "окно возможностей" для наступления в Харьковской области. По его словам, сконцентрированных сил и средств врага хватит только на демонстрацию попыток прорывов.