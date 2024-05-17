Российские дроны могут проникать глубоко в украинский тыл, — ISW

Аналитики отметили, что ВСУ нуждаются в перехватчиках ПВО, чтобы уничтожать российские беспилотники не только в тылу, но и на фронте.

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Дроны, которые используют российские оккупационные войска, могут залетать глубоко в украинский тыл и проводить там разведку, ведь Украине не хватает перехватчиков противовоздушной обороны. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 16 мая 2024 года.

"Российские войска могут проводить разведку с помощью беспилотников в глубоком украинском тылу из-за отсутствия в Украине перехватчиков ПВО", — говорится в отчете.

Поскольку Украина была вынуждена взять под контроль сокращение поставок зенитно-ракетных комплексов, это позволило российским разведывательным беспилотникам более свободно летать в тыловые районы Украины, в том числе над Харьковом. Кроме этого, такая ситуация способствовала оптимизации разведывательно-огневого комплекса оккупантов.

Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI) еще 14 мая заявил, что уменьшение поставок перехватчиков ПВО заставляет Украину все чаще принимать сложные решения по развертыванию ПВО на критически важных объектах инфраструктуры в тыловых районах или на прифронтовых территориях.

RUSI отметил, что хорошо обеспеченные украинские силы ранее были способны ограничить российские разведывательные возможности на большей части полномасштабного вторжения.

"Украинские силы нуждаются в перехватчиках противовоздушной обороны, которые поставляются Западом, чтобы уничтожать российские разведывательные беспилотники в тылу и на передовой, а также разгромить оптимизированную российскую ПВО, которая обеспечивает тактическое продвижение российских войск вдоль фронта", — отметили аналитики ISW.

Напомним, в отчете от 15 мая американский институт изучения войны отметил, что Путин считает, что РФ сможет захватывать Украину дальше, но это фундаментальная ошибка.

в отчете от 14 мая ISW сообщил, что российские оккупационные войска применяют новую тактику штурма на севере Харьковской области, где продолжается наступление ВС РФ.