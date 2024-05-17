Російські дрони можуть проникати глибоко в український тил, — ISW

Аналітики наголосили, що ЗСУ потребують перехоплювачів ППО, щоб знищувати російські безпілотники не тільки в тилу, а й на фронті.

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Дрони, які використовують російські окупаційні війська, можуть залітати глибоко в український тил та проводити там розвідку, адже Україні не вистачає перехоплювачів протиповітряної оборони. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 16 травня 2024 року.

"Російські війська можуть проводити розвідку за допомогою безпілотників у глибокому українському тилу через відсутність в Україні перехоплювачів ППО", — йдеться у звіті.

Оскільки Україна була змушена взяти під контроль скорочення поставок зенітно-ракетних комплексів, це дозволило російським розвідувальним безпілотникам більш вільно літати в тилові райони України, в тому числі над Харковом. Окрім цього, така ситуація спряла оптимізації розвідувально-вогневого комплексу окупантів.

Королівський об'єднаний інститут оборонних досліджень (RUSI) ще 14 травня заявив, що зменшення поставок перехоплювачів ППО змушує Україну все частіше приймати складні рішення щодо розгортання ППО на критично важливих об'єктах інфраструктури в тилових районах або на прифронтових територіях.

RUSI зазначив, що добре забезпечені українські сили раніше були здатні обмежити російські розвідувальні можливості на більшій частині повномасштабного вторгнення.

"Українські сили потребують перехоплювачів протиповітряної оборони, які постачаються Заходом, щоб знищувати російські розвідувальні безпілотники в тилу і на передовій, а також розгромити оптимізовану російську ППО, яка забезпечує тактичне просування російських військ уздовж фронту", — наголосили аналітики ISW.

Нагадаємо, у звіті від 15 травня американський інститут вивчення війни зазначив, що Путін вважає, що РФ зможе захоплювати Україну далі, але це фундаментальна помилка.

у звіті від 14 травня ISW повідомив, що російські окупаційні війська застосовують нову тактику штурму на півночі Харківської області, де триває наступ ЗС РФ.