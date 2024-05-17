Накопилось много проблем: глава "Ростеха" озвучил реальное положение в оборонке РФ

По словам Сергея Чемезова, Минобороны РФ не интересует вопрос рентабельности производства, поэтому предприятия не настроены на увеличение объемов продукции.

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Глава крупнейшего конгломерата предприятий "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью российскому "РБК" заявил, что у предприятий есть значительные проблемы, в том числе с прибылью.

По его словам, Министерство обороны РФ пытается уменьшить цены на производимое вооружение. Это при том, что конгломерат отвечает за изготовление до 80% всего российского вооружения. Сюда входит вся техника от авиации и бронетехники до артиллерии, боеприпасов и комплексов РЭБ.

Рентабельность производства составляет 2,28%, а по словам Чемезова должно быть 5-10%. Однако Минобороны РФ интересует только оружие, а не экономика.

"У Министерства обороны задача — получить качественное и эффективное вооружение, экономика для военных — дело десятое. Проблем у нас в этом направлении, конечно, накопилось огромное количество. Рентабельность производства продукции у нас сегодня составляет всего 2,28%", — заявил Чемезов.

Также гендиректор заявил, что ситуация близка с 1986 годом в экономике, когда надо было "совместить и масло, и пушки", но завершились решительные реформы коллапсом СССР. Многие российские предприятия не заинтересованы в наращивании производства и уменьшении затрат на его производство, потому что все заработанные средства забирает государство.

Напомним, 16 мая в РФ показали, как они планируют отбивать украинские дроны Magura пулеметами времен Второй мировой.

Также сообщалось, что ВС РФ получили партию модернизированных танков Т-90М "Прорыв-3".