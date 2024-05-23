Ищут в оккупации обломки от ракет Patriot: РФ готовит на лето ИПСО против Украины, — ГУР

По словам представителя разведки Андрея Юсова, уже в июле противник будет пытаться дестабилизировать ситуацию в Украине и дискредитировать Киев в глазах Запада. Фейк может быть создан на основе авиакатастрофы под Белгородом с Ил-76, где якобы находились военнопленные украинцы.

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Россияне начали готовить новые провокации против Украины и сейчас занимаются поиском обломков ракет от ЗРК Patriot на оккупированных территориях. Деталями по этому поводу поделился спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, уже в июле текущего года противник может начать распространять новые ИПСО для того, чтобы дискредитировать Украину. Для этого он может использовать вооружение западных партнеров, а точнее его остатки.

Связан будущий фейк может быть с самолетом Ил-76, который несколько месяцев назад упал под Белгородом. Россияне хотят развивать этот инцидент дальше, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри Украины и дискредитировать Киев в глазах союзников.

"Ориентировочно на июль определенные действия со стороны так называемого Следственного комитета государства агрессора запланированы, где фальсифицируются какие-то доказательства. Сразу после этого инцидента (с Ил-76, — ред.) россияне поставили задачу своим подразделениям искать обломки ракет Patriot на временно оккупированных территориях, чтобы пробовать лепить какую-то доказательную базу. Пока что лепится плохо, иначе уже была бы активность с их стороны", — заявил Андрей Юсов.

Отдельно представитель разведки добавил, что также ожидаются определенные провокации с использованием теракта в концертом зале "Крокус Сити Холл", который расположен в Подмосковье. Кремль еще раз намерен попытаться обвинить в этом Киев.

"Хотя, это не выдерживает никакой критики и в этом нет никакой логики. В том числе попытаться расшатывать ситуацию внутри, вопрос пропаганды делегитимизации украинских властей. Это те направления, по которым враг будет продолжать работать", — подытожил Андрей Юсов.

24 января в 100 км от границы Украины, возле Белгорода, разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным представителей ВСУ, на этом самолете могли перевозить ракеты С-300, которыми россияне обстреливают Харьков. В то же время российские пропагандисты заявили, что на борту якобы находились 65 украинских пленных, которых везли на обмен.

Также сообщалос, что представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии "Радио Свобода" тогда подтвердил, что именно в тот день действительно планировали обмен пленными. Процедура обмена прекратилась после сообщений о падении самолета.