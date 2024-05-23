Отключение воздушной линии: Запорожская АЭС оказалась на грани блэкаута, — "Энергоатом"

С начала российской оккупации ЗАЭС пережила уже восемь полных блэкаутов и один частичный. Во время последнего пришлось запускать дизель-генераторы и систему безопасности.

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Оккупированная с марта 2022 года Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) снова может оказаться на грани блэкаута из-за отключения 23 мая внешней воздушной линии. Об этом идет речь в сообщении Telegram-канала "Энергоатома".

"Сегодня, 23 мая 2024 года, в 13:31 произошло отключение внешней воздушной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская", соединяющей временно оккупированную Запорожскую АЭС с Объединенной энергосистемой Украины. Сейчас крупнейшая АЭС Европы соединена с украинской энергосистемой только линией электропередачи ВЛ-330 кВ "Запорожская ТЭС — Ферросплавная", — отметили в "Энергоатоме".

В случае отказа от линии электропередачи "Запорожская ТЭС — Ферросплавная", это будет грозить аварией на станции. Отдельно в "Энергоатоме" напомнили, что с начала оккупации ЗАЭС уже пережила восемь полных блэкаутов и один частичный. При этом во время последнего были запущены дизель-генераторы и система безопасности.

Напомним, что ВС РФ оккупировали крупнейшую в Европе АЭС еще в начале полномасштабного вторжения. Кроме того, захватчики расположили на ней военную технику. В апреле 2024 года на станции также произошел блэкаут.

7 апреля стало известно о взрыве дрона на Запорожской атомной электростанции, в результате чего эксперты МАГАТЭ выразили обеспокоенность.

Также 15 апреля в Институте изучения войны сообщили, что ВС РФ готовят провокацию на ЗАЭС, чтобы начать переговоры об "узаконивании" станции.