Відключення повітряної лінії: Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту, — "Енергоатом"

І початку російської окупації ЗАЕС пережила вже вісім повних блекаутів і один частковий. Під час останнього довелося запускати дизель-генератори та систему безпеки.

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Окупована з березня 2022 року Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) знову може опинитися на межі блекауту через відключення 23 травня зовнішньої повітряної лінії. Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу "Енергоатому".

"Сьогодні, 23 травня 2024 року, о 13:31 сталося відключення зовнішньої повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із Об’єднаною енергосистемою України. Наразі найбільша АЕС Європи з'єднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330 кВ "Запорізька ТЕС — Феросплавна", — зазначили в "Енергоатомі".

У разі відмови від лінії електропередачі "Запорізька ТЕС — Феросплавна", це загрожуватиме аварією на станції. Окремо в "Енергоатомі" нагадали, що від початку окупації ЗАЕС уже пережила вісім повних блекаутів і один частковий. Під час останнього були запущені дизель-генератори та система безпеки.

Нагадаємо, що ЗС РФ окупували найбільшу в Європі АЕС ще на початку повномасштабного вторгнення. До того ж загарбники розташували на ній військову техніку. У квітні 2024 року на станції також стався блекаут.

7 квітня стало відомо про вибух дрона на Запорізькій атомній електростанції, унаслідок чого експерти МАГАТЕ висловили стурбованість.

Також 15 квітня в Інституті вивчення війни повідомили, що ЗС РФ готують провокацію на ЗАЕС, аби почати переговори про "узаконення" станції.