ВС РФ продвинулись в Донецкой области и оккупировали еще одно село, — DeepState (карта)

За прошедшие сутки произошло около 110 штурмовых и наступательных действий врага. Чаще всего боевые столкновения происходят на Купянском, Покровском и Кураховском направлениях, отметили в Генштабе.

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Продолжается продвижение российской оккупационной армии в Донецкой области. В частности захватчики взяли под контроль очередной населенный пункт — Уманское — село Очеретинской поселковой общины Покровского района Донецкой области. Об этом говорится в сообщении проекта DeepState.

Также отмечается, что российская армия продвинулась в селе Ивановка, которое расположено в Краматорском районе Донецкой области.

"Враг оккупировал Уманское и продвинулся в Ивановке", — утверждают авторы сообщения.

ВС России оккупировали населенный пункт Уманское

Однако по состоянию на сейчас эта информация не получила официального подтверждения.

Ситуация на фронте — последние данные Генштаба

В Генеральном штабе ВСУ обновили данные о ситуации на фронте по состоянию на 23:00 25 мая 2024 года. В частности, военное командование отмечает, что российские оккупанты продолжают атаки по позициям украинских защитников фактически вдоль всей линии фронта. За прошедшие сутки общее количество штурмовых и наступательных действий ВС РФ возросло до 110. Чаще всего боевые столкновения происходят на Купянском, Покровском и Кураховском направлениях.

Самой горячей точкой всей линии фронта, по данным Генштаба, продолжает оставаться Покровское направление. Российские захватчики не оставляют попыток продавить оборону ВСУ при поддержке штурмовой авиации. Однако украинские военные держат занятые рубежи, нанося врагу ощутимые потери. По предварительным данным, потери оккупантов на данном направлении составили около 200 убитых или раненых захватчиков. К тому же ВСУ уничтожили один российский самолет Су-25, три БМП и три БТР. В то же время повреждения получили три танка оккупантов, один БТР, два миномета и три единицы автомобильной техники.

Накануне стало известно, что, по данным аналитиков DeepState, в течение суток 24 мая российские оккупанты смогли продвинуться в районе трех населенных пунктов на востоке Украины.

Также напомним, что, по данным СМИ, Вооруженные силы Украины готовятся к началу контрнаступательных действий, целью которых является вытеснение оккупантов из северо-восточной части Харьковщины.