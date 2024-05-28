Наступление ВС РФ на Харьков: в ГБР выясняют, можно ли было избежать прорыва оккупантов

По словам пресс-секретаря ведомства Татьяны Сапьян, были открыты уголовные производства по квалификациям "самовольное оставление поля боя" и "халатное отношение к службе". Уже после выяснения всех обстоятельств станет понятно, кто должен понести ответственность.

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Несколько недель назад российские оккупанты начали наступление в Харьковской области и немного продвинулись вперед. Государственное бюро расследований (ГБР) изучает вопрос того, можно ли было этого избежать. Об этом подробнее рассказала пресс-секретарь ведомства Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

По ее словам, с 10 мая ВС РФ смогли прорвать первый эшелон обороны украинских защитников, что позволило им захватить несколько населенных пунктов возле границы. Также противник нанес ущерб ВСУ и мирному населению.

Сейчас ГБР вместе с Генеральным штабом, Службой безопасности Украины (СБУ), а также подразделениями войск "Харьков" и "Хортица" пытаются поминутно выяснить все обстоятельства произошедшего.

Представительница Государственного бюро расследований отметила, что были открыты уголовные производства по следующим предварительным квалификациям:

самовольное оставление поля боя;

халатное отношение к военной службе.

Уже после того, как станут известны все обстоятельства, станет понятно, могли ли Силы обороны избежать прорыва российских оккупантов в Харьковской области и должен ли кто-то понести за это ответственность.

В расследовании также учитывают вопрос возведения фортификационных сооружений.

"С одной стороны мы говорим о самовольном оставлении поля боя, с другой — о халатном отношении к военной службе. Во время проведения следственных действий, опроса и проведения экспертиз выясняются и эти обстоятельства, в том числе почему не было надлежащих фортификационных сооружений", — заявила Татьяна Сапьян.

Напомним, 27 мая сообщалось, что ВС РФ не отказались от наступления в Харьковской области и пытаются прощупать оборону, о чем заявил Максим Жорин. По словам заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, расслабляться рано. Несмотря на стабилизацию на севере Харьковщины, обманывать себя, "что здесь уже все хорошо, не стоит".