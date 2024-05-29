Гибель бойцов 128-й бригады: в Офисе генпрокурора рассказали, продолжается ли следствие

Суд закрыл админдело относительно несвоевременного сообщения комбригом 128-й ОГШБ о происшествии. Расследование же по факту халатного отношения к военной службе продолжается, сообщили в ведомстве.

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Информация о том, что уголовное дело о гибели бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады во время награждения в прифронтовом селе в Запорожской области развалилось в суде, не соответствует действительности. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что уголовное производство по факту халатного отношения к военной службе по ч. 4 ст. 425 УК Украины расследуется следователями Государственного бюро расследований при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

"В настоящее время продолжается комплекс следственных действий, назначены судебные экспертизы", — сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что в отношении командира бригады был составлен административный протокол ч. 2 ст. 172-16 Кодекса об административных правонарушениях Украины относительно несвоевременного сообщения о происшествии. Суд закрыл производство в связи с отсутствием состава административного правонарушения

Указанное обстоятельство никоим образом не влияет на состояние расследования уголовного производства, — заявили в Офисе генпрокурора.

Также, в случае установления и доказательства вины, это не освобождает лицо от уголовной ответственности.

Ракетный удар во время награждения бойцов 128 бригады

3 ноября 2023 года ВС РФ нанесли ракетный удар по месту награждения военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в селе Заречное. В результате атаки погибли 19 военных и одно гражданское лицо. Ранения получили 41 военный и 8 гражданских лиц.

В сети обнародовали видео удара, на котором видно, что оккупанты заметили, как собираются бойцы, с дрона.

Министр обороны Рустем Умеров считает, что этой трагедии можно было избежать. Военных собрали на награждение, проигнорировав правила маскировки.

В начале апреля в СБУ заявили, что россиянам удалось навести "Искандер-М" по построению военных благодаря взлому мессенджеров конкретных военных через рассылку фишинговых сообщений.