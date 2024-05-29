Ракетный удар о 128 бригаде на Запорожье: дело развалилось в суде, — СМИ (документ)

По данным журналистов, прокуроры собрали недостаточно доказательств для объявления подозрения командованию 128-й ОГШБ. Виновных в гибели 19 военных во время построения не нашли.

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Уголовное дело о гибели 19 военных 128-й отдельной горно-штурмовой бригады (ОГШБр) во время награждения в прифронтовом селе в Запорожской области развалилось в суде. Причиной этого стало недостаточное количество доказательств, которые собрала прокуратура. Об этом изданию "Главком" сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Ни одно лицо, которое может быть причастно к гибели военнослужащих, не получило подозрения.

"В указанном уголовном производстве проводится комплекс следственных (розыскных) и процессуальных действий с целью обеспечения полного, всестороннего, эффективного и беспристрастного исследования обстоятельств совершения уголовных преступлений и окончания досудебного расследования в разумные сроки", — говорится в ответе Офиса генпрокурора.

Ответ Офиса генерального прокурора на запрос журналистов Фото: Главком Ответ Офиса генерального прокурора на запрос журналистов Фото: Главком

Из материалов судебного реестра журналистам стало известно, что следователи Государственного бюро расследований, которые ведут это дело, изъяли мобильный телефон и два ноутбука у командира реактивной артиллерийской батареи. Следствие установило, что на этой технике было обнаружено шпионское программное обеспечение, из-за которого могла произойти утечка информации о месте пребывания военнослужащих 128-й ОГШБр. Часть из них участвовала в мероприятии по случаю награждения ко Дню ракетных войск и артиллерии, когда Россия прицельно нанесла ракетный удар по украинским бойцам.

Кроме того, в ходе расследования правоохранители допросили заместителя командира разведывательной роты по морально-психологическому обеспечению. Он был среди тех военных, которые знали о награждении бойцов, которое состоялось 3 ноября 2023 года. По его словам, несколькими неделями ранее, в середине октября 2023 года он имел проблемы с доступом к аккаунту в мессенджере Signal, где позже появились данные о награжденных лицах. Свидетель отметил, что сменил SIM-карту и вошел в Signal по новому номеру. Он также отметил, что в его предыдущей учетной записи изменился никнейм на "ivan75hz", хотя он этого не делал. Этот телефон суд арестовал.

Также был составлен протокол в отношении командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Дмитрия Лысюка. Речь идет об административном правонарушении по ч. 2 статьи 172-16 Кодекса об админправонарушениях ("Бездействие военной власти"). Лысюка обвинили в том, что с 3 по 7 ноября 2023 года он не сообщил ни устно, ни письменно о гибели военных руководителю Запорожской специализированной прокуратуры в сфере обороны. Следствие утверждало, что таким образом командир бригады нарушил дисциплинарный устав ВСУ и внутренние инструкции Минобороны.

Однако это дело развалилось в суде из-за недостаточности доказательств, поскольку прокуратура не собрала объяснений от полковника Лысюка и не указала свидетелей.

Удар ВС РФ по построению 128 бригады

Напомним, 3 ноября 2023 года Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по месту награждения военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в селе Заречное в Запорожье. В результате атаки погибли 19 военных и один гражданский человек. Кроме того, были ранены 41 военный и 8 гражданских.

Министр обороны Рустем Умеров считает, что трагедии можно было избежать. Военных собрали на награждение, проигнорировав правила маскировки. Во время объявления ракетной опасности не было принято никаких мер.

4 апреля в СБУ заявили, что россиянам удалось навести "Искандер-М" по построению военных благодаря взлому мессенджеров конкретных военных через рассылку фишинговых сообщений.