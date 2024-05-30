Партизаны отравили: в Мариуполе умерли четверо представителей так называемого "МВД ДНР", — Атеш
Украинские партизаны намекнули, что им удалось подсунуть оккупантам некачественный алкоголь, в результате чего они были навсегда ликвидированы.
Во временно оккупированном Мариуполе смертельно отравились четверо представителей так называемого "Приморского районного отделения Мариупольского ГУ МВД ДНР". Об этом сообщило партизанское движение "Атеш".
"Из-за депрессии на фоне больших потерь и постоянного страха прилета, оккупанты начали еще усерднее употреблять алкогольные напитки, преимущественно местного производства, которые им передают как "гуманитарную помощь". Благодаря их любви к водке, нам удалось сократить численность рашистов в городе на 4 человека, включая нескольких офицеров", — говорится в сообщении.
Партизаны также намекнули, что некачественный алкоголь оккупантам подсунуло украинское подполье в Мариуполе.
"Агенты "Атеш" совместно с "Мариуполь.Сопротивление" продолжают очищать город от рашистов. Никто не спрячется и не убежит", — отметили в "Атэш".
По данным партизанского движения, сейчас российские оккупанты пытаются скрыть информацию об отравлении и смерти четырех "полицаев".
"В то же время наши агенты продолжают отслеживать передвижения личного состава и места их скоплений для передачи координат Силам обороны Украины", — отметило украинское подполье.
Напомним, 25 мая агент движения сопротивления совершил диверсию на железной дороге в Ярославле.
15 мая партизанское движение "Атеш" сообщило, что российские подразделения несут большие потери на Харьковском направлении, местами подразделения оккупационной армии теряют около двух третей личного состава.