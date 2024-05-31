Украина и Исландия подписали Соглашение о гарантиях безопасности: чем этот договор особенный
Согласно подписанному лидерами обоих государств документу, Исландия будет уделять особое внимание поддержке и снаряжению женщин в Вооруженных силах Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Исландии Бьярни Бенедиктссон подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
"Исландия обязалась оказывать всестороннюю и долгосрочную экономическую, гуманитарную и оборонную поддержку Украине, а также способствовать ее будущему членству в ЕС и НАТО", — говорится в документе.
В частности, в течение 2024-2028 годов Исландия ежегодно будет выделять не менее 4 млрд исландских крон (почти 30 млн долл.), поддержка Украины будет продолжаться в течение всего срока действия соглашения. Кроме того, Исландия готова финансировать, закупать и поставлять оборонные материалы и снаряжение, а также сотрудничать с Украиной для развития ее оборонной промышленности.
"Уникальность соглашения в том, что Исландия обязуется продолжать транспортировать в Украину военные грузы и оборудование от союзников по НАТО зафрахтованными грузовыми самолетами. Кроме того, Исландия будет уделять особое внимание поддержке и снаряжению женщин в Вооруженных силах Украины", — отметили в ОП.
Отдельные разделы соглашения касаются поддержки Украинской формулы мира, санкций против РФ, возмещения убытков и привлечения агрессора к ответственности. Также речь идет об укреплении социальной и гражданской инфраструктуры, в частности в сфере образования и энергетической безопасности.
Согласно документу, Исландия обязуется усилить дипломатическое представительство в Киеве для углубления сотрудничества с правительственными учреждениями, парламентом, гражданским обществом и частным сектором в Украине.
Кто еще подписал с Украиной Соглашение о гарантиях безопасности
Таким образом Исландия стала четырнадцатым государством мира, которое подписало такое двустороннее соглашение с Украиной. До этого соглашения по безопасности подписаны с:
- Великобританией;
- Германией;
- Францией;
- Данией;
- Канадой;
- Италией;
- Нидерландами;
- Финляндией;
- Латвией;
- Испанией;
- Бельгией;
- Португалией;
- Швецией.
Напомним, 27 мая Украина и Испания подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Королевством Испания.
28 мая Украина и Бельгия заключили двустороннее Соглашение о безопасности и долгосрочной поддержке.