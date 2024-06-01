Бывшие российские зэки создали банду и грабили украинцев в оккупированных регионах, — росСМИ

По словам журналистов, преступники угрожали своим жертвам автоматами. Они похищали у жителей оккупированной части Запорожской области сельскохозяйственную технику.

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Бывшие российские заключенные организовали банду на оккупированных территориях, чтобы грабить украинцев. Об этом сообщает российские медиа ASTRA.

По словам журналистов, преступники угрожали своим жертвам автоматами. Они похищали у жителей оккупированной части Запорожской области сельскохозяйственную технику.

Сообщается, что еще 8 марта прошлого года несколько вооруженных мужчин в балаклавах проникли на территорию ЧАО "Елизаветовское" в селе Елисеевка и похитили трактор John Deere, погрузчик и 24 канистры с дизельным топливом.

Еще через два месяца, как говорится в сообщении, 6 человек пришли к жителю села Тарасовка. Угрожая ему оружием, заставили отдать им трактор JBC. Транспорт они отбуксировали на военном "Урале.

Отмечается, что в марте 2024 года банда ограбила весовую станцию "Новокиевка" в одноименном селе. Преступники заперли охранника, натянув ему шапку на лицо, и увезли с собой 6 водяных насосов John Deere. Также ограбили предприятие "Доминация" в селе Елизаветовка, пригрозив охраннику пистолетом. В этот раз они украли трактор John Deere и двигатель.

В материале говорится, что в ночь на 16 мая банда могла выкрасть трактор со двора жителя села Полковое в Донецкой области.

По словам журналистов, в причастности к ограблениям подозревают 42-летнего ранее судимого за грабеж, разбой и подделку денег уроженца Северной Осетии Тамирлана Барагунова, также судимого за подделку денег Арсланбека Барагунова и сидевшего за нарушение правил оборота наркотиков 38-летнего Руслана Илимова. Также в банде есть и другие участники, но они не задержаны.

Ранее сообщалось, что в Волчанске оккупанты расстреляли человека с инвалидностью. Тело убитого аэроразведчика обнаружили во время мониторинга воздушного пространства. По одной из версий мужчина хотел уехать из больницы, которую захватили российские военные.

Также напомним, что оккупанты убили женщину в Луганске. Так, обвиняют в похищении и убийстве жительницы Луганска Валентины Давроновой. Женщина была любовницей женатого захватчика и угрожала рассказать жене оккупанта об их связи.