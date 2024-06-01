Колишні російські зеки створили банду і грабували українців в окупованих регіонах, — росЗМІ

За словами журналістів, злочинці погрожували своїм жертвам автоматами. Вони викрадали у жителів окупованої частини Запорізької області сільськогосподарську техніку.

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Колишні російські в'язні організували банду на окупованих територіях, щоб грабувати українців. Про це повідомляє російські медіа ASTRA.

За словами журналістів, злочинці погрожували своїм жертвам автоматами. Вони викрадали у жителів окупованої частини Запорізької області сільськогосподарську техніку.

Повідомляють, що ще 8 березня минулого року кілька озброєних чоловіків у балаклавах проникли на територію ПрАТ "Єлизаветівське" в селі Єлисеївка і викрали трактор John Deere, навантажувач і 24 каністри з дизельним паливом.

Ще через два місяці, як ідеться в повідомленні, 6 осіб прийшли до жителя села Тарасівка. Погрожуючи йому зброєю, змусили віддати їм трактор JBC. Транспорт вони відбуксирували на військовому "Уралі.

Зазначається, що в березні 2024 року банда пограбувала вагову станцію "Новокиївка" в однойменному селі. Злочинці замкнули охоронця, натягнувши йому шапку на обличчя, і вивезли із собою 6 водяних насосів John Deere. Також пограбували підприємство "Домінація" в селі Єлизаветівка, пригрозивши охоронцеві пістолетом. Цього разу вони вкрали трактор John Deere і двигун.

У матеріалі йдеться, що в ніч на 16 травня банда могла викрасти трактор із двору жителя села Полкове в Донецькій області.

За словами журналістів, у причетності до пограбувань підозрюють 42-річного раніше судимого за грабіж, розбій та підробку грошей уродженця Північної Осетії Тамірлана Барагунова, також судимого за підробку грошей Арсланбека Барагунова та 38-річного Руслана Ілімова, який сидів за порушення правил обігу наркотиків. Також у банді є й інші учасники, але їх не затримано.

Раніше повідомлялося, що у Вовчанську окупанти розстріляли людину з інвалідністю. Тіло вбитого аеророзвідника виявили під час моніторингу повітряного простору. За однією з версій чоловік хотів виїхати з лікарні, яку захопили російські військові.

Також нагадаємо, що окупанти вбили жінку в Луганську. Так, звинувачують у викраденні та вбивстві мешканки Луганська Валентини Давронової. Жінка була коханкою одруженого загарбника і погрожувала розповісти дружині окупанта про їхній зв'язок.