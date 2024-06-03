"Это ответственность Украины": в ГПСУ опровергли слухи о минировании берега Тисы (видео)

Как рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко, Госпогранслужба увеличила количество нарядов. Также используются БПЛА и видеокамеры для наблюдения за границей.

Related video

Российские спецслужбы распространяют дезинформацию о минировании берегов реки Тиса. Это случай ИПСО. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, Украина ответственна за то, чтобы не допускать незаконного пересечения границы с Евросоюзом и Молдовой. При этом Усиление границы не означает ее минирование.

"Такие слухи – это вражеское ИПСО. Усиление границы со странами Европейского Союза и Молдовой для того, чтобы не допускать незаконного пересечения границы, это ответственность Украины перед странами, с которыми мы граничим. Но это никоим образом не предполагает минирования территории или других действий, которые угрожали бы жизни людей, даже несмотря на то, что они незаконным образом пытаются пересечь границу", — рассказал Демченко.

Представитель ГПСУ также заявил, что Госпогранслужба увеличила количество нарядов. Также используются новые технологические средства для наблюдения за границей. К примеру, беспилотники, а также камеры видеонаблюдения.

Андрей Демченко об усилении границы (смотреть с 3 минуты)

Ранее сообщалось, что ГПСУ задержала уклониста, которого едва нашли под сиденьем буса. Мужчина заплатил $3 тысячи, чтобы оказаться под сиденьем микроавтобуса, пояснили пограничники. Чтобы его оттуда вытащить, пришлось демонтировать часть пассажирского салона.

Также The Economist сообщало, что проводники через Тису выбирают горные маршруты. По данным ГПСУ, 7 из 10 мужчин останавливает погранслужба прежде, чем они добираются до реки. По словам проводника Василия, река остается наиболее подходящим маршрутом, и он переходит туда и обратно, чтобы навестить семью.