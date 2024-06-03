"Це відповідальність України": у ДПСУ спростували чутки про мінування берега Тиси (відео)

Як розповів представник ДПСУ Андрій Демченко, Держприкордонслужба збільшила кількість нарядів. Також використовуються БПЛА і відеокамери для спостереження за кордоном.

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Російські спецслужби поширюють дезінформацію про мінування берегів річки Тиса. Це випадок ІПСО. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, Україна відповідальна за те, щоб не допускати незаконного перетину кордону з Євросоюзом і Молдовою. При цьому посилення кордону не означає його мінування.

"Такі чутки — це вороже ІПСО. Посилення кордону з країнами Європейського Союзу та Молдовою для того, щоб не допускати незаконного перетину кордону, це відповідальність України перед країнами, з якими ми межуємо. Але це жодним чином не передбачає мінування території або інших дій, які загрожували б життю людей, навіть незважаючи на те, що вони незаконним чином намагаються перетнути кордон", — розповів Демченко.

Представник ДПСУ також заявив, що Держприкордонслужба збільшила кількість нарядів. Також використовуються нові технологічні засоби для спостереження за кордоном. Наприклад, безпілотники, а також камери відеоспостереження.

Андрій Демченко про посилення кордону (дивитися з 3 хвилини)

Раніше повідомлялося, що ДПСУ затримала ухильника, якого ледь знайшли під сидінням буса. Чоловік заплатив $3 тисячі, щоб опинитися під сидінням мікроавтобуса, пояснили прикордонники. Щоб його звідти витягнути, довелося демонтувати частину пасажирського салону.

Також The Economist повідомляло, що провідники через Тису обирають гірські маршрути. За даними ДПСУ, 7 із 10 чоловіків зупиняє прикордонна служба перш, ніж вони дістаються до річки. За словами провідника Василя, річка залишається найбільш підходящим маршрутом, і він переходить туди й назад, щоб відвідати сім'ю.