"Сопряжено с угрозой третьей мировой": Венгрия против отправки войск НАТО в Украину, — росСМИ

По словам главы МИД Петера Сийярто, венгерскому правительству "не нравятся" те инициативы и решения, которые могут привести к "эскалации".

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на Петербургском экономическом форуме заявил, что его страна выступает против отправки войск НАТО в Украину. Об этом сообщило российское информационное агентство ТАСС.

По его словам, Будапешт призывает к немедленному прекращению огня и переговорам. Венгерскому правительству "не нравятся" те инициативы и решения, которые могут привести к "эскалации".

"Очевидно, что отправка войск в Украину ведет к серьезному риску эскалации этой войны. Потому что в случае прямой конфронтации войск стран НАТО и России это сопряжено с угрозой третьей мировой войны", — цитирует агентство Сийярто.

Министр заявил, что Будапешт призывает европейских коллег предпринять шаги для установления "мира".

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна является единственной в Евросоюзе, чьи граждане гибнут на войне в Украине. По его словам, представители венгерского меньшинства из западных областей Украины гибнут на войне против России, подчеркнул премьер Венгрии. Если же союзники позволят ВСУ бить по РФ предоставленным оружием, последствия будут более ужасными.

Также СМИ сообщали, как Венгрия блокирует военную помощь Украине от ЕС. По словам журналистов, страна блокирует три отдельных транша финансирования Европейского фонда мира по 500 миллионов евро, предназначенных для помощи Украине.