"Пов'язано із загрозою третьої світової": Угорщина проти відправлення військ НАТО в Україну, — росЗМІ

За словами глави МЗС Петера Сіярто, угорському уряду "не подобаються" ті ініціативи та рішення, які можуть призвести до "ескалації".

Related video

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на Петербурзькому економічному форумі заявив, що його країна виступає проти відправлення військ НАТО в Україну. Про це повідомило російське інформаційне агентство ТАСС.

За його словами, Будапешт закликає до негайного припинення вогню і переговорів. Угорському уряду "не подобаються" ті ініціативи та рішення, які можуть призвести до "ескалації".

"Очевидно, що відправлення військ в Україну веде до серйозного ризику ескалації цієї війни. Тому що в разі прямої конфронтації військ країн НАТО і Росії це пов'язано із загрозою третьої світової війни", — цитує агентство Сіярто.

Міністр заявив, що Будапешт закликає європейських колег зробити кроки для встановлення "миру".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна є єдиною в Євросоюзі, чиї громадяни гинуть на війні в Україні. За його словами, представники угорської меншини із західних областей України гинуть на війні проти Росії, підкреслив прем'єр Угорщини. Якщо ж союзники дозволять ЗСУ бити по РФ наданою зброєю, наслідки будуть жахливішими.

Також ЗМІ повідомляли, як Угорщина блокує військову допомогу Україні від ЄС. За словами журналістів, країна блокує три окремі транші фінансування Європейського фонду миру по 500 мільйонів євро, призначених для допомоги Україні.