РФ использовала аналог стелс-истребителя Су-57 "считанные разы", — Воздушные силы

По словам спикера Воздушных сил Ильи Евлаша, с потерей многомиллиардного истребителя РФ понесла "репутационные и имиджевые потери". В войне его использовали редко, большей частью — на значительном удалении от фронта.

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Уничтожение российского самолета Су-57 стало ударом по авиапарку РФ, но в составе российской авиации еще около 1,5 тыс. самолетов. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель командования Воздушных сил Илья Евлаш.

За время полномасштабного вторжения российские войска задействовали самолет Су-57 считанные разы, уточнил Евлаш. По большей части — на значительном удалении от передовой. Несколько раз все же фиксировались запуски управляемых авиационных ракет.

Но применение этих вооружений на регулярной основе у границы или на линии фронта не отмечалось.

"Россияне, отдавая себе отчет в том, что этот самолет стоит миллиарды долларов, использовать и подвергать его опасности не хотели", — пояснил представитель командования.

По его словам, потенциальная потеря копии американского стелс-истребителя Lockheed Martin F-22 в войне с Украиной обернулась бы "имиджевыми и репутационными потерями".

Су-57 использовали в акватории Черного моря и в других районах. Но относительно редко, если сравнивать с Су-34 или Су-35.

Илья Евлаш также отметил, что РФ располагает примерно 1,5 тыс. боевых самолетов, которые комплектуются управляемыми ракетами Х-69 и Х-59 и управляемыми авиабомбами.

Напомним, что 10 июня в Воздушных силах заявили, что часть истребителей F-16 оставят на иностранных авиабазах, чтобы они не стали мишенями РФ. По словам начальника авиации командования Воздушных сил Украины Сергея Голубцова, некоторые самолеты будут находиться на безопасных авиабазах.

Также сообщалось, что накануне, 9 июня, в ГУР сообщили о поражении истребителя Су-57, были представлены спутниковые снимки.