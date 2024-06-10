РФ використовувала аналог стелс-винищувача Су-57 "лічені рази", — Повітряні сили

За словами спікера Повітряних сил Іллі Євлаша, із втратою багатомільярдного винищувача РФ зазнала "репутаційних та іміджевих втрат". У війні його використовували рідко, здебільшого — на значній відстані від фронту.

Related video

Знищення російського літака Су-57 стало ударом по авіапарку РФ, але у складі російської авіації ще близько 1,5 тис. літаків. Про це в ефірі телемарафону заявив представник командування Повітряних сил Ілля Євлаш.

За час повномасштабного вторгнення російські війська залучили літак Су-57 лічені рази, уточнив Євлаш. Здебільшого — на значній відстані від передової. Кілька разів все ж фіксувалися запуски керованих авіаційних ракет.

Але застосування цих озброєнь на регулярній основі біля кордону або на лінії фронту не відзначалося.

"Росіяни, усвідомлюючи, що цей літак коштує мільярди доларів, використовувати та наражати його на небезпеку не хотіли", — пояснив представник командування.

За його словами, потенційна втрата копії американського стелс-винищувача Lockheed Martin F-22 у війні з Україною обернулася б "іміджевими та репутаційними втратами".

Су-57 використовували в акваторії Чорного моря і в інших районах. Але відносно рідко, якщо порівнювати з Су-34 або Су-35.

Ілля Євлаш також зазначив, що РФ має у своєму розпорядженні приблизно 1,5 тис. бойових літаків, які комплектуються керованими ракетами Х-69 і Х-59 і керованими авіабомбами.

Нагадаємо, що 10 червня у Повітряних силах заявили, що частину винищувачів F-16 залишать на іноземних авіабазах, щоб вони не стали мішенями РФ. За словами начальника авіації командування Повітряних сил України Сергія Голубцова, деякі літаки перебуватимуть на безпечних авіабазах.

Також повідомлялося, що напередодні, 9 червня, в ГУР повідомили про поразку винищувача Су-57, були представлені супутникові знімки.