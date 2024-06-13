На севере Сумщины изменилась активность ВС РФ: что происходит в регионе (карта)

Российские военные не достигли успехов в Рыжевке Сумской области 10 июня. Враг не смог установить длительное присутствие в поселке, рассказали аналитики ISW.

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В Сумской области уменьшилось количество вражеских диверсионно-разведывательных групп. Вооруженным силам Российской Федерации не удалось захватить какую-либо территорию в регионе. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 12 июня.

Ситуация на Сумщине

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил 12 июня, что в Сумской области почти не наблюдается активность российских диверсионно-разведывательных групп. Кроме этого, после заявлений РФ об ограниченном трансграничном рейде в Рыжевку другие украинские официальные лица отрицали, что противнику удалось захватить какую-либо территорию в регионе 10 июня.

"ISW не наблюдает визуальных доказательств, подтверждающих российскую активность или успехи в Рыжевке с 10 июня, и считает, что российские силы не смогли установить длительное присутствие в этом населенном пункте", — говорится в сообщении.

Ситуация на Харьковщине

ВС РФ недавно незначительно продвинулись в Волчанске во время наступления в том районе. Согласно геолокационным кадрам от 12 июня, небольшая российская пехота незначительно продвинулась при поддержке бронетехники к югу от улицы Михаила Коцюбинского на северо-востоке Волчанска.

По словам российских военкоров, ВС РФ якобы захватили еще одно здание в городе в районе Агрегатного завода, продвинувшись вглубь на 200 метров, и имели успехи на востоке от Волчанска. В частности, один из милблогеров заявил, что оккупанты потеряли несколько единиц техники при попытке проникнуть на территорию Агрегатного завода.

Аналитики добавили, что ВС РФ также продолжили атаки возле Тихого, Липцев и Глубокого. В районе последнего населенного пункта ВСУ ведут контратаки, отметили российские военные.

Ситуация на севере

Ситуация на фронте: что говорят в Генштабе ВСУ

В Генштабе ВСУ рассказали, что на Харьковском направлении за 12 июня произошло пять боевых столкновений. Безуспешными были попытки россиян приблизиться к украинским позициям в районах Липцов, Волчанска и Тихого.

Напомним, 12 июня соучредитель DeepState Роман Погорелый заявил, что ВС РФ накапливают силы на границе в Сумской области. Однако неизвестно, решится ли враг наступать.

В тот же день спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что у оккупантов недостаточно сил для достижения стратегических целей на Харьковском направлении. По его словам, нужно быть готовым к любым вражеским провокациям в других регионах.