Бельгийская компания John Cockerill Defense модернизирует вездеходы BV206 для Украины

Проект предусматривает глубокую модернизацию двигателя и механических компонентов, а также переоснащение салона. В результате техника будет оснащена современным медицинским оборудованием.

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Бельгийская компания John Cockerill Defense объявила о новом проекте по модернизации десятков вездеходов BV-206 для Вооруженных сил Украины. Данная инициатива последовала после успешной адаптации и поставкой Министерством обороны Бельгии бронетранспортеров M113 в Украину. Об этом 11 июня сообщил портал, посвященный оборонной промышленности в Европе, Defence Industry Europe.

Проект предусматривает глубокую модернизацию двигателя и механических компонентов BV-206, а также переоснащение салона для превращения их в специализированные медицинские транспортные средства. После адаптации техника будет оснащена современными медицинскими комплектами и модернизированными двигателями, чтобы обеспечить их полную оптимизацию для новой роли.

BV-206, известный своей высокой мобильностью в экстремальных условиях, был выбран для модернизации благодаря своей способности быстро и безопасно эвакуировать раненых солдат. В текущем конфликте между РФ и Украиной такая способность приобретает особую актуальность, отметили обозреватели.

"Власти как Украины, так и Бельгии признали ценность BV-206 для повышения оперативных возможностей украинских военных. Адаптируемость и производительность машины, уже используемой в Украине, сделали ее ключевым активом для военных операций на сложных участках местности", — подчеркнуто в публикации.

Кратко о вездеходах BV-206

Bandvagn 206 или BV-206 — двухзвенный гусеничный вездеход, разработанный в 1974 году шведской фирмой Haegglunds. Машина BV 206 A — вариант "скорой помощи", приспособленный для перевозки носилок в дополнительном грузовом отделении.

Фото: Открытые источники

Модификация вездехода также оснащена пулеметом калибра 7,62 или 12,7 мм и бронированием, обеспечивающим защиту от пуль и осколков, что делает его идеальным для использования в экстремальных условиях.

Базовые характеристики:

длина — 6,96 м;

ширина — 1,85 м;

высота — 2,4 м;

полная масса — 6300 кг;

мощность двигателя — 136 л.с.;

максимальная скорость BV-206 — 52 км/ч;

скорость движения в воде — 4,7 км/ч;

запас хода — 330 км;

удельное давление на грунт — от 0,07 до 0,12 кг/ кв. см;

предельный угол уклона — 55 градусов.

Машины способны работать в самых сложных условиях при температуре от -46°C до +49°C. Благодаря незаурядным характеристикам вездеход используется вооруженными силами многих стран, в числе которых Франция, Германия, Италия, Испания, Израиль и др.

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