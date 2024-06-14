Бельгійська компанія John Cockerill Defense модернізує всюдиходи BV206 для України

Проєкт передбачає глибоку модернізацію двигуна та механічних компонентів, а також переоснащення салону. У результаті техніка буде оснащена сучасним медичним обладнанням.

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Бельгійська компанія John Cockerill Defense оголосила про новий проєкт з модернізації десятків всюдиходів BV-206 для Збройних сил України. Ця ініціатива з'явилася після успішної адаптації та постачання Міністерством оборони Бельгії бронетранспортерів M113 в Україну. Про це 11 червня повідомив портал, присвячений оборонній промисловості в Європі, Defence Industry Europe.

Проєкт передбачає глибоку модернізацію двигуна та механічних компонентів BV-206, а також переоснащення салону для перетворення їх на спеціалізовані медичні транспортні засоби. Після адаптації техніку буде оснащено сучасними медичними комплектами та модернізованими двигунами, щоб забезпечити їхню повну оптимізацію для нової ролі.

BV-206, відомий своєю високою мобільністю в екстремальних умовах, був обраний для модернізації завдяки своїй здатності швидко і безпечно евакуювати поранених солдатів. У поточному конфлікті між РФ і Україною така здатність набуває особливої актуальності, зазначили оглядачі.

"Влада як України, так і Бельгії визнали цінність BV-206 для підвищення оперативних можливостей українських військових. Адаптованість і продуктивність машини, вже використовуваної в Україні, зробили її ключовим активом для військових операцій на складних ділянках місцевості", — підкреслено в публікації.

Коротко про всюдиходи BV-206

Bandvagn 206 або BV-206 — дволанковий гусеничний всюдихід, розроблений 1974 року шведською фірмою Haegglunds. Машина BV 206 A — варіант "швидкої допомоги", пристосований для перевезення носилок у додатковому вантажному відділенні.

Фото: Відкриті джерела

Модифікація всюдихода також оснащена кулеметом калібру 7,62 або 12,7 мм і бронюванням, що забезпечує захист від куль і осколків, що робить його ідеальним для використання в екстремальних умовах.

Базові характеристики:

довжина — 6,96 м;

ширина — 1,85 м;

висота — 2,4 м;

повна маса — 6300 кг;

потужність двигуна — 136 к.с.;

максимальна швидкість BV-206 — 52 км/год;

швидкість руху у воді — 4,7 км/год;

запас ходу — 330 км;

питомий тиск на ґрунт — від 0,07 до 0,12 кг/кв. см;

граничний кут ухилу — 55 градусів.

Машини здатні працювати в найскладніших умовах за температури від -46°C до +49°C. Завдяки неабияким характеристикам всюдихід використовується збройними силами багатьох країн, серед яких Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Ізраїль та ін.

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