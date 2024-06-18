В Украине хотят производить гибриды танков Leopard и систем ПВО Skyranger, — СМИ

По словам журналистов, производитель интегрировал боевое отделение с башней зенитного комплекса Skyranger на танковое шасси Leopard 1 вместо оригинальной колесной платформы БТР Boxer.

Related video

Немецкая компания Rheinmetall собирается производить на заводе в Украине гибриды танков Leopard и систем ПВО Skyranger. Об этом пишет издание Bild.

Сообщается, что прототип новой системы вооружения уже был представлен выставке Eurosatory 2024.

По словам журналистов, производитель интегрировал боевое отделение с башней зенитного комплекса Skyranger на танковое шасси Leopard 1 вместо оригинальной колесной платформы БТР Boxer.

В материале говорится, что такая компоновка даст возможность передвигаться по местности вместе с другой тяжелой гусеничной бронетехникой. Таким образом вооружение станет полноценной системой ПВО сухопутных войск.

Как рассказал представитель компании Берн Бернхард, у Rheinmetall довольно много танков Leopard 1. На их шасси можно устанавливать башни Skyranger.

Сообщается, что интеграция 4,5-тонного модуля на танковое шасси также может предоставить возможность устанавливать дополнительное оборудование, которое будет применяться для нахождения и сопровождения целей. Также вырастет число готовых к пуску ракет в пусковой установке.

Что такое Skyranger

Башенная система противовоздушной обороны малого радиуса действия. Комплекс оснащен 35-мм револьверной пушкой и артиллерийской базой 35/1000. Пушка может стрелять быстрыми одиночными выстрелами со скоростью 200 выстрелов в минуту или с максимальной скоростью 1000 выстрелов в минуту.

Ранее сообщалось, что украинский филиал Rheinmetall делает больше, чем анонсировалось. Так, планировалось, что на первом этапе завод будет ремонтировать только БМП Marder, но уже сейчас он начал обслуживать и танки Leopard 1.