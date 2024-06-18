В Україні хочуть виробляти гібриди танків Leopard і систем ППО Skyranger, — ЗМІ

За словами журналістів, виробник інтегрував бойове відділення з вежею зенітного комплексу Skyranger на танкове шасі Leopard 1 замість оригінальної колісної платформи БТР Boxer.

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Німецька компанія Rheinmetall збирається виробляти на заводі в Україні гібриди танків Leopard і систем ППО Skyranger. Про це пише видання Bild.

Повідомляється, що прототип нової системи озброєння вже був представлений виставці Eurosatory 2024.

За словами журналістів, виробник інтегрував бойове відділення з вежею зенітного комплексу Skyranger на танкове шасі Leopard 1 замість оригінальної колісної платформи БТР Boxer.

У матеріалі йдеться, що таке компонування дасть можливість пересуватися по місцевості разом з іншою важкою гусеничною бронетехнікою. Таким чином озброєння стане повноцінною системою ППО сухопутних військ.

Як розповів представник компанії Берн Бернхард, у Rheinmetall доволі багато танків Leopard 1. На їхні шасі можна встановлювати вежі Skyranger.

Повідомляється, що інтеграція 4,5-тонного модуля на танкове шасі також може надати можливість встановлювати додаткове обладнання, яке буде застосовуватися для знаходження і супроводу цілей. Також зросте кількість готових до пуску ракет у пусковій установці.

Що таке Skyranger

Баштова система протиповітряної оборони малого радіуса дії. Комплекс оснащений 35-мм револьверною гарматою і артилерійською базою 35/1000. Гармата може стріляти швидкими одиночними пострілами зі швидкістю 200 пострілів на хвилину або з максимальною швидкістю 1000 пострілів на хвилину.

Раніше повідомлялося, що українська філія Rheinmetall робить більше, ніж анонсувалося. Так, планувалося, що на першому етапі завод ремонтуватиме тільки БМП Marder, але вже зараз він почав обслуговувати і танки Leopard 1.