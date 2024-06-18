Лесополоса не спрятала: на Харьковщине пограничники уничтожили позицию оккупантов (видео)

На Волчанском направлении была отминусована еще одна позиция ВС РФ. Потери врага уточняются.

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На Харьковщине бойцы пограничной комендатуры "Шквал" 7 пограничного Карпатского отряда вместе с военнослужащими других подразделений Сил обороны дают достойный отпор российским войскам. Об этом информируют в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

Как сообщается, с помощью ударных дронов охранники границы обнаружили и уничтожили еще одну, очередную позицию оккупантов на Волчанском направлении.

"Российские зайды, которые затаились в лесополосе, остались в "ударном восторге", — говорится в комментарии к видео.

Пограничники также сообщают, что потери живой силы противника после удара на данный момент уточняются.

Напомним, как рассказал командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко, российские оккупанты уже второй месяц пытаются добиться успехов своим наступлением в Харьковской области, однако ничего не получается. Сейчас они намерены отбить позиции, которые потеряли за последние несколько недель.

15 июня боец 24-й отдельной штурмовой бригады "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщил, что на Агрегатном заводе в Волчанске заблокированы российские военные. Однако по его словам, это существенно на ситуацию не повлияло.

17 июня в СМИ рассказали, что в Волчанске десятки оккупантов были взяты в плен. В частности, на химическом заводе в центре города было окружено около 400 россиян.