Лісосмуга не сховала: на Харківщині прикордонники знищили позицію окупантів (відео)

На Вовчанському напрямку була відмінусована ще одна позиція ЗС РФ. Втрати ворога уточнюються.

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На Харківщині бійці прикордонної комендатури "Шквал" 7 прикордонного Карпатського загону разом із військовослужбовцями інших підрозділів Сил оборони дають гідну відсіч російським військам. Про це інформують в Державній прикордонній службі України (ДПСУ).

Як повідомляється, за допомогою ударних дронів охоронці кордону виявили та знищили ще одну, чергову позицію окупантів на Вовчанському напрямку.

"Російські зайди, які зачаїлись в лісосмузі, залишилися в "ударному захваті", — йдеться у коментарі до відео.

Прикордонники також повідомляють, що втрати живої сили противника після удару наразі уточнюються.

Нагадаємо, як розповів командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко, російські окупанти вже другий місяць намагаються домогтися успіхів своїм наступом у Харківській області, проте нічого не виходить. Зараз вони мають намір відбити позиції, які втратили за останні кілька тижнів.

15 червня боєць 24-ї окремої штурмової бригади "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" повідомив, що на Агрегатному заводі у Вовчанську заблоковані російські військові. Проте за його словами, це суттєво на ситуацію не вплинуло.

17 червня у ЗМІ розповіли, що у Вовчанську десятки окупантів були взяті в полон. Зокрема, на хімічному заводі в центрі міста було оточено близько 400 росіян.