"Не является красной линией": Эстония не исключает возможности отправки своих войск в Украину

Госпожа посол Эстонии в Украине Аннели Кольк отметила, что в этом вопросе Таллинн рассчитывает на позицию НАТО или Евросоюза.

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В эстонском правительстве готовы обсудить возможность отправки в Украину своих военных. Для Таллинна это не является "красной линией". Об этом заявила госпожа посол Эстонии в Украине Аннели Кольк в интервью "РБК-Украина".

"Мы сказали, что готовы это обсуждать. Для нас это не красная линия. Мы надеемся на общую позицию НАТО или Европейского союза, и наши лидеры, я имею в виду, особенно Министерство обороны, они это обсуждают, и недавно они сказали, что для нас нет ничего невозможного", — пояснила дипломат.

Отдельно посол добавила, что Эстония участвовала в подготовке украинских инструкторов в стране.

Предложение Макрона по отправке западных войск в Украину

Французский президент Эммануэль Макрон в начале 2024 года выступил с предложением об отправке в Украину западных войск. При этом недавно Париж объявил о готовности направить в Украину военных инструкторов. По словам Макрона, Франция хочет создать коалицию для подготовки войск на территории Украины.

Также Париж обратился с соответствующим предложением к странам Балтии, Польше, Дании, Швеции, Великобритании, Нидерландам и Соединенным Штатам.

Напомним, глава Минобороны Канады Билл Блэр заявил, что его страна не намерена отправлять в Украину свои войска, однако готова усилить обучение бойцов ВСУ.

Также 27 мая представители стало известно, что представители Минобороны совместно с Генштабом уже ведут внутреннюю работу над соответствующими документами по вопросу западных инструкторов, чтобы не тратить время на согласование бюрократических вопросов, когда официальные решения уже будут приняты.