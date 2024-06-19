"Не є червоною лінією": Естонія не відкидає можливості відправки своїх військ в Україну

Пані посол Естонії в Україні Аннелі Кольк зазначила, що цьому питанні Таллінн розраховує на позицію НАТО або Євросоюзу.

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В естонському уряді готові обговорити можливість відправки в Україну своїх військових. Для Таллінна це не є "червоною лінією". Про це заявила пані посол Естонії в Україні Аннелі Кольк в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Ми сказали, що готові це обговорювати. Для нас це не червона лінія. Ми сподіваємося на спільну позицію НАТО або Європейського союзу, і наші лідери, я маю на увазі, особливо Міністерство оборони, вони це обговорюють, і нещодавно вони сказали, що для нас немає нічого неможливого", — пояснила дипломат.

Окремо посол додала, що Естонія брала участь у підготовці українських інструкторів у країні.

Пропозиція Макрона щодо відправлення західних військ в Україну

Французький президент Еммануель Макрон на початку 2024 року виступив з пропозицією щодо відправлення в Україну західних військ. При цьому нещодавно Париж оголосив про готовність направити в Україну військових інструкторів. За словами Макрона, Франція хоче створити коаліцію для підготовки військ на території України.

Також Париж звернувся з відповідною пропозицією до країн Балтії, Польщі, Данії, Швеції, Великобританії, Нідерландів та Сполучених Штатів.

Нагадаємо, голова Міноборони Канади Білл Блер заявив, що його країна не має наміру відправляти в Україну свої війська, однак готова посилити навчання бійців ЗСУ.

Також 27 травня стало відомо, що представники Міноборони спільно з Генштабом уже ведуть внутрішню роботу над відповідними документами щодо питання західних інструкторів, аби не витрачати час на узгодження бюрократичних питань, коли офіційні рішення вже буде ухвалено.