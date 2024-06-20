На Eurosatory 2024 представили украинского робота "Равлик": особенности платформы

Роботизированная платформа отличается модульной конструкцией, что позволяет адаптировать ее к различным требованиям миссий. В качестве вооружения, например, может быть установлен пулемет калибра до 12,7 мм, или же гранатомет калибра до 40 мм.

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На оборонной выставке Eurosatory 2024 научно-производственное предприятие "Украинские беспилотные технологии" (УБТ) показало свои последние достижения в области беспилотных наземных транспортных средств. Речь идет об универсальной мобильной платформе (УМП) "Равлик", которая представляет собой модульное решение для различных военных применений. Об этом 20 июня сообщили обозреватели Army Recognition.

Разработка УМП "Равлик" началась еще в 2016 году, когда команда инженеров и программистов УБТ разработала дистанционно управляемый боевой модуль для 12,7-мм зенитного пулемета НСВТ, специально предназначенный для операций в зоне АТО.

К 2019 году конструкция была доработана, и новая версия мобильной платформы получила усовершенствованные системы привода и обновленное программное обеспечение, учитывающее отзывы военных.

Западные обозреватели отметили, что среди ключевых инноваций предприятия — разработка новых ударных модулей для различных видов оружия, включая пулемет Browning M2 и гранатомет MK 19.

Преимущества и возможности УМП "Равлик"

УМП "Равлик" отличается модульной конструкцией, что позволяет адаптировать его к различным требованиям миссий без необходимости внесения конструктивных изменений.

Эта гибкость распространяется и на установку различных модулей вооружения, начиная от пулеметов калибра до 12,7 мм и заканчивая гранатометами калибра до 40 мм.

"Такая адаптивность обеспечивает возможность быстрого изменения конфигурации платформы в соответствии с изменяющимися потребностями поля боя", — пишут эксперты.

Платформа обладает рядом ключевых преимуществ. Прежде всего была отмечена устойчивость системы к радиоэлектронной борьбе, обеспечивающая надежность в условиях враждебного окружения. "Равлик" цифровой канал управления, позволяющий безопасное и точное дистанционное управление.

Система также имеет расширенные возможности наблюдения, позволяющие оставаться на наблюдательных пунктах до 96 часов с минимальной тепловой заметностью, что снижает риск обнаружения.

Что касается практического применения, то пока "Равлик" в 2023 году прошел испытания и сертификацию в Национальном научно-исследовательском институте, подтвердив свои характеристики и надежность.

"По результатам испытаний были получены исключительно положительные отзывы, подчеркивающие эффективность и эксплуатационную надежность платформы в реальных боевых условиях", — подытожили обозреватели.

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