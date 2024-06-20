На Eurosatory 2024 представили українського робота "Равлик": особливості платформи

Роботизована платформа вирізняється модульною конструкцією, що дає змогу адаптувати її до різних вимог місій. Як озброєння, наприклад, може бути встановлений кулемет калібру до 12,7 мм, або ж гранатомети калібру до 40 мм.

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На оборонній виставці Eurosatory 2024 науково-виробниче підприємство "Українські безпілотні технології" (УБТ) показало свої останні досягнення в галузі безпілотних наземних транспортних засобів. Йдеться про універсальну мобільну платформу (УМП) "Равлик", яка являє собою модульне рішення для різних військових застосувань. Про це 20 червня повідомили оглядачі Army Recognition.

Розробка УМП "Равлик" розпочалася ще 2016 року, коли команда інженерів і програмістів УБТ розробила дистанційно керований бойовий модуль для 12,7-мм зенітного кулемета НСВТ, спеціально призначений для операцій у зоні АТО.

До 2019 року конструкцію було доопрацьовано, і нова версія мобільної платформи отримала вдосконалені системи приводу та оновлене програмне забезпечення, що враховує відгуки військових.

Західні оглядачі зазначили, що серед ключових інновацій підприємства — розробка нових ударних модулів для різних видів зброї, включно з кулеметом Browning M2 і гранатометом MK 19.

Переваги та можливості УМП "Равлик"

УМП "Равлик" вирізняється модульною конструкцією, що дає змогу адаптувати його до різних вимог місій без необхідності внесення конструктивних змін.

Ця гнучкість поширюється і на встановлення різних модулів озброєння, починаючи від кулеметів калібру до 12,7 мм і закінчуючи гранатометами калібру до 40 мм.

"Така адаптивність забезпечує можливість швидкої зміни конфігурації платформи відповідно до мінливих потреб поля бою", — пишуть експерти.

Платформа має низку ключових переваг. Насамперед було відзначено стійкість системи до радіоелектронної боротьби, що забезпечує надійність в умовах ворожого оточення. "Равлик" — цифровий канал управління, що дає змогу безпечного і точного дистанційного керування.

Система також має розширені можливості спостереження, що дають змогу залишатися на спостережних пунктах до 96 годин із мінімальною тепловою помітністю, що знижує ризик виявлення.

Щодо практичного застосування, то поки що "Равлик" 2023 року пройшов випробування і сертифікацію в Національному науково-дослідному інституті, підтвердивши свої характеристики і надійність.

"За результатами випробувань було отримано винятково позитивні відгуки, що підкреслюють ефективність та експлуатаційну надійність платформи в реальних бойових умовах", — підсумували оглядачі.

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